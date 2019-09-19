مينا مسعود في مصر لحضور مهرجان الجونة ويلتقي بحفيدة عادل الإمام..ورامي مالك يتغيَّب

سيشارك النجم الكندي ذي الأصول المصرية "مينا مسعود" بالدورة الثالثة لهرجان الجونة، وسيحل ضيف شرف في الحفل.

وصل "مينا مسعود"، الذي اشتهر بدور علاء الدين بفيلم النسخة الحية Aladdin، الأراضي المصرية يوم الثلاثاء الماضي، ولا بد من جولة سياحية زار فيها عددًا من الأماكن الأثرية المهمة برفقة عائلته.







ونشر مسعود عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" صورة له أرفقها بتعليق، كتب به: "عدت إلى واحدة من أجمل مدن العالم، لقد مر وقت طويل".

ويجدر الإشارة إلى أن حفيدة الفنان المصري "عادل إمام" حققت حلمها بمقابلة "مينا مسعود"، حيث وعدها والدها بمقابلته إذا ما فقد الوزن الزائد، وبالفعل أنجزت ذلك وحققت حلمها بعد أربعة أشهر من التعب.

من جهة أخرى، سوف يتغيَّب الممثل الأمريكي ذي الأصول المصرية "رامي مالك" عن مهرجان الجونة، نظرًا لانشغاله في تصوير الجزء الجديد من فيلم "جيمس بوند" في بريطانيا، حيث سيؤدي دور ﺍﻟﺸﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ “ ﺟﻴﻤﺲ ﺑﻮﻧﺪ .”

يذكر أن مهرجان الجونة سيقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر الجاري.

ديزني تختار "علاء الدين" من أصول عربية .. تعرف عليه‎

بالفيديو: تصريحات مينا مسعود حول إسرائيل تصدم جمهوره العربي!