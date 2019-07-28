مُستعينةً بمتبرع للحيوانات المنوية.. ناتالي إمبروجليا تحقق حلم الأمومة!

أعلنت المغنية الأسترالية ناتالي إمبروجليا، البالغة من العمر 44 عامًا، أنها خضعت لعلاج التلقيح الصناعي واستعانت بمتبرع للحيوانات المنوية لتحقيق حلمها في أن تصبح أماً.

بحسب ما نشرته صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، شاركت ناتالي متابعيها على إنستغرام صورة لها تستعرض فيها حملها، حيث أعلنت عن توقيع ألبومها الجديد، وقالت بعدها أنها تتوقع قدوم طفلها الأول في الخريف المقبل.

كانت ناتالي متزوجة من دانييل جونز، لمدة خمس سنوات قبل إعلان طلاقهما رسميًا عام 2008، وبعدها أقامت علاقة مع مات فيلد عام 2017، ولكنهما توقفا فجأة عن الظهور معًا منذ صيف عام 2018.

خضعت ناتالي، وهي عزباء الآن، للحقن المجهري في أحد المختبرات المخصصة، لذلك لأنها تريد الحصول على طفل بإستخدام متبرعين كما أعلنت المغنية.

يُذكر أنّه كشفت ناتالي عام 2015 في أحد المقابلات عن رغبتها الشديدة في أن تتزوج من رجل يكون حب حياتها وتنجب أطفالًا، ولكن النجمة الاربعينية بعد طلاقها وفشلها في الحصول على فارس أحلامها، قررت أن تحقق حلمها بدون زواج، لأنها خشيت أن يمر العمر دون أن تصبح أمّا وهي في إنتظار الرجل المناسب.

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