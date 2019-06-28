بالفيديو: كايلي جينر حامل بطفل ثانٍ.. صوتها فضحها!

أثارت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" التكهنات حول حقيقة حملها بطفل ثانٍ خلال حفل عيد ميلاد شقيقتها "كلوي كارداشيان" الـ35 الذي أقامته يوم الخميس.

نشرت "كلوي كارداشيان" مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تستعرض فيه الحلويات الشهية من مختلف الأصناف والألوان، وفجأة يمكننا سماع "كايلي جينر" تقول: "إني حامل."

وهذه ليست المرة التي تثير فيها "كايلي" التكهنات حول حملها، ففي عيم ميلاد حبيبها، نشرت صورة له، وعلَّقت: "لننجب طفل ثاني."

يجدر الإشارة إلى أن "كايلي" أم لطفلة تُدعى "ستورمي" من حبيبها مغني الراب "ترافيس سكوت"، وأعربت في العديد من المقابلات عن رغبتها في إنجاب طفل آخر.

يذكر أن "كايلي" و"ترافيس" التقيا لأول مرة في مهرجان الكوتشيلا عام 2017، ومنذ ذلك الحين اشتعلت علاقتهما العاطفية.