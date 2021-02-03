ناديا صوالحة حامل بعمر الـ58.. وتقرر تسمية الطفلة تيمنًا باسم شوكولاتةّ

تُحاول الممثلة ومقدمة البرامج البريطانية من أصول أردنية "ناديا صوالحة" إثارة الجدل باستمرار، فمرة تظهر بصورة مُثيرة كاشفةً عن جسدها، ومرة تفتخر بعيوب جسدها الممتلئ، فهي تحاول تعزيز فكرة حب الجسد.

شاركت "ناديا صوالحة"، البالغة من العمر 56 عامًا، متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لها ببطن منتفخ، حيث بدت وكأنها في الأشهر الأخيرة من الحمل، وكتبت: " واو، لقد استجيبت صلواتي وصلوات مارك آديرلي.. وقد استمتعنا كثيرًا بصنع طفلنا الصغير".

وتابعت: "لقد أنعم الله علينا بأفضل طفلة طعام على الإطلاق، كل يوم أستطيع أن أشعر بها وهي تكبر، كما أنني غارقة في المشاعر".

وأضافت مع مزيد من الفضول: "لقد قمنا بتسميتها بالفعل ويبدو أنه الاسم الأفضل، وقد قررنا مشاركة سرنا الصغير معكم جميعًا، سوف نسميها السيدة فيرور روشيه روز بايليز!!!"

وبذلك تنفي "صوالحة" حقيقة حملها، ما يعني أنها تستعرض بطنها المنتفخ بالطعام لا أكثر ولا أقل!

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