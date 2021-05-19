ناعومي كامبل ترحب بطفلتها الأولى بعمر الـ50.. وتنشر صورة لها

رحبت عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل بمولودتها الأولى وشاركت متابعيها صورة لطيفة لها.

شاركت ناعومي كامبل، البالغة من العمر 50 عامًا، متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لقدمي طفلتها الجديدة، وكتبت: "اختارتني هذه النعمة الصغيرة الجميلة لأكون والدتها، يشرفني أن أحظى بهذه الروح اللطيفة في حياتي، فلا توجد كلمات لوصف الرابطة مدى الحياة التي أشاركها معك الآن يا ملاكي".

وأضافت: "ليس هناك حب أعظم".

وبالعودة إلى الماضي، كانت كامبل قد أوضحت في مقابلة صريحة مع مجلة WSJ. Magazine، أنها تعتبر نفسها أم لعدد لا يحصى من الأطفال الذين عبروا طريقها خلال مشروعاتها وعملها الخيري تحديدًا في إفريقيا، وحينما سئلت إذا ما تتطلع لإنجاب أطفال في المستقبل، أجابت: "ليس الآن، سأرى ما سيجلبه الكون لي."