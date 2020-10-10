نتفليكس تلغي عرض الموسم الأخير من مسلسل "GLOW " بسبب كورونا

كشفت شركة الترفيه الأمريكية نتفليكس عن إلغاء عرض الموسم الأخير من دراما المصارعة النسائية " GLOW" وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على توقف التصوير في عدد كبير من الأعمال الفنية المنتظر عرضها، بما في ذلك نتفليكس.

وتم تأكيد الإلغاء من قبل مؤلفي المسلسل ليز فلاهيف وكارلي مينش في بيان حصلت عليه فوكس نيوز.

وذكر البيان: " لقد تسبب هذا الفيروس في قتل مئات الألاف من الأشخاص حول العالم، إنها مأساة وطنية ويجب أن يكون محور تركيزنا، وقررت شركة الترفيه نتفليكس وقف تصوير الموسم الأخير من GLOW".

هذا العمل الذي عرض العام الماضي عبر شبكة نتفليكس حاز علي مشاهدات عالمية".

وأضافوا: "هناك الكثير من الأشياء السيئة التي تحدث في العالم والتي هي أكبر بكثير من هذا، ولكن ما زال من المزعج أننا لم نتمكن من رؤية هؤلاء النساء الـ15 معًا مرة أخرى."

ويأتى مسلسل GLOW من إنتاج جينجى كوهان وليز فلايف، بينما ستلعب دور البطولة النجمة أليسون برى وبجانبها سيتواجد كل من بريت بارون، وكيم جيتوود، وريبيكا جونسون. وقد حصل المسلسل على 15 ترشيحًا لجائزة إيمي وحصل على ثلاثة جوائز أخرى.

تدور أحداث المسلسل المستوحاة من وقائع حقيقية عن دورى المصارعة النسائى فى ثمانينيات القرن الماضى، حيث يرصد المسلسل حياة روث وهى ممثلة سابقة تجد طريقها نحو دورى المصارعة النسائى فى لوس أنجلوس وتبدأ من هناك قصتها.

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