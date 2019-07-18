نجل روبين ويليامز يتحدّث عن معاناته بعد فاجعة انتحار والده

تحدّث نجل الممثل الراحل روبن ويليامز "زاك"، عبر مقابلة مباشرة له في برنامج Good Morning Britain، عن والده الذي يفتقده كثيراً، وكيفية تعامله مع هذه الخسارة.

ومع اقتراب ذكرى مرور خمس سنوات على انتحار روبن ويليامز، كشف زاك عن شخصية والده بقوله: "كان يواجه العديد من التحديات، ويمرّ ببعض المشاكل، على الرغم من اختلاطه مع الناس وسعيه لإضحاكهم، ونشر الفكاهة بين الناس".

كما أضاف لقوله: "أحببته كثيراً وأعجبت بشخصيته، كان جيداً بالنسبة لي وضع المشاكل الشخصية جانباً والابتعاد عنه، كان هناك أوقات أشعر فيها بالعجز من جهتي، ولم أكن أعرف ما يمكنني فعله".

ثم صرّح حول الحياة التي كانت بعد وفاة والده، فقال: "لقد أحببناه جميعاً، ووجدنا صعوبةً في تخطي أمر وفاته، كان الشيء تحدياً بالنسبة لنا، لكنني ممتن للناس الذين دعمونا بالحب، بعد خمس سنوات من الفاجعة".

وكشف زاك عن علاقته بابنه، فقال: "ابني يبلغ من العمر شهرين تقريباً، وما أسعى إليه هو أن نكون منفتحين ونشاركه مشاعرنا ومحبتنا له".

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