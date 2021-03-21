بمناسبة عيد الأم.. نجمات أنجبن بعد سن الأربعين

من الشائع أنه من المفضل أن تنجب السيدات قبل عمر الـ40 لما في ذلك من أمان على صحتهن وصحة أطفالهن ولكن هناك العديد من النجمات اللاتي أنجبن بعد عمر الـ40 عامًا ولم يتعرضن لأي مضاعفات صحية وأيضًا أطفالهن بحالة صحية جيده.

وبمناسبة عيد الأم، إليك قائمة النجمات اللواتي أنجبن بعد سن الأربعين:

كاميرون دياز:

فاجأت الممثلة الأمريكية كاميرون دياز47 عامًا، محبيها في بداية العام الجديد بخبر استقبالها لطفلتها الأولى رادكس واكتفت كاميرون وزوجها بإعلان خبر قدوم الطفلة دون نشر أي صورة لها أو أي تفاصيل متعلقة بولادتها وبررت كاميرون ذلك أنها تريد أن تضمن لطفلتها الخصوصية.







جانيت جاكسون:

أعلنت المغنية الأمريكية جانيت جاكسون عن حملها وهي في سن الخمسين وقد احتفظت بتفاصيل حملها ولم تخبر عنه وسائل الإعلام أو الصحافة ورزقت بابن سليم صحيًا أطلقت عليه اسم عيسى.

مادونا:

أنجبت مادونا طفلتها الأولى لورجيس في أواخر الثلاثينات من عمرها وأنجبت طفلها البيولوجي الثاني روكو في عمر الـ42 وبعدها قامت مادونا بتبني أربعة أطفال ليصبح مجموع أطفالها ستة.

أوما ثورمان:

انجبت الممثلة الامريكية أوما ثورمان طفلتها الأولى ألتالون في عمر ال42 مع زوجها السابق أرباد بوسون وبعد 4 سنوات من ولادة الطفلة انفصلوا بشكل نهائي.

غوين ستيفاني:

رحبت المغنية الأمريكية غوين ستيفاني وزوجها غافن روسديل بطفلها الاول ابوللو وكانت غوين تبلغ من العمر 44 عامًا.

سيلين ديون:

بعد عدة محاولات فاشلة من التلقيح الصناعي، انجبت المغنية الكندية الشهيرة سيلين ديون توأميها ايدي ونيلسن في عمر ال42.

سلمى حايك:

انجبت الممثلة الأمريكية سلمى حايك طفلتها الأولى فالنتينا في عمر ال41 عامًا وقد أُصيبت أثناء حملها بسكري الحمل وكان حملها معقدًا للغاية.

نيكول كيدمان:

اثناء زواجها من الممثل الأمريكي توم كروز، عانت الممثلة نيكول كيدمان من الحمل خارج الرحم مما اضطرها لتبني طفلين وبعد إنفصالها وزواجها من كيث اوربان انجبت نيكول طفلتها البيولوجية الأولى صنداي روز وهي في عمر ال41 عامًا.

هالي بيري:

استقبلت الممثلة الأمريكية هالي بيري طفلتها الأولى نهلة وهي في سن ال41 وانجبت ابنها الصغير ماسيو في عمر ال47.

إيفا مينديز:

استقبلت الممثلة الأمريكية ايفا منديز و زوجها رايان جوسلينج طفلتها الاولى إزميرالد وهي في سن الاربعين.

رايتشل وايز:

استقبلت رايتشل وايز وزوجها الممثل الأمريكي دانييل كريج طفلتها الأولى وهي في سن ال48.

مارسيا كروس:

استقبلت الممثلة الأمريكية مارسيا كروس توأميها إيدن وسافانا عن عمر يناهز ال44 عامًا.