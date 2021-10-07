نجمات دعمن الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة.. بعض صورهن ستصدمك!

إن مهمة الرضاعة الطبيعية ليست سهلة بالنسبة للنساء وتكون صعبة جدا بشكل خاص في خارج المنزل عندما يحتاج الطفل الصغير لتناول الطعام.

وتتعرض العديد من النساء إلى الهجوم والانتقاد عندما يقررن الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة ويؤثر بشكل سلبي على عملية الرضاعة لديهن.

ولذلك شجّعت العديد من نجمات هوليوود على الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة، حيث نشرن صورهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهن يقمن بالرضاعة الطبيعية.

وإليك قائمة بنجمات هوليوود الأمهات اللواتي شجعن على الرضاعة الطبيعية:

1- إميلي راتاجكوفسكي

2- اشلي جراهام

3- كارولينا كوركوفا

4- كيت ابتون

5- أوليفيا وايلد

6- تيا موري

7- جيزيل بوندشين

8- جينا ديوان

9- إيفا لونجوريا

10- ترويان بليساريو

11- كانديس سوانبويل

12- إيسكرا لورانس

13- ليف تايلر

14- تيس هوليداي

15- ميلا جوفوفيتش

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