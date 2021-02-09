نجمات عربيات متهمات بتقليد أعمال أجنبية.. آخرهن بلقيس فتحي

يلاحظ المشاهدون كل صغيرة وكبيرة والتفاصيل الدقيقة، فلا يخفى عليهم خافية، فحينما يقرر فنان عربي تقليد مشاهد ولقطات معينة من أغاني أجنبية، فإن متابعيه سيكونون له بالمرصاد.

وهنا مجموعة من النجمات اللواتي اتهمن بتقليد نجمات أجنبيات أو إعلانات أو أفلام أجنبية:

تعرَّضت الفنانة اليمنية "بلقيس فتحي" للانتقادات واتهامات بشأن تقليدها المغنية الأمريكية "تايلور سويفت" في أغنيتها الجديدة "حالة جديدة"، حيث تشابه مشهد المرآة المكسورة بأغنية "سويفت" تحت عنوان Style، بعدما أصدرت الفيديو الترويجي باللونين الأسود الأبيض.

وشبَّه محبو الكيبوب بين فكرة الألبوم والأفكار الموجودة في موسيقى البوب التي نشأت في كوريا الجنوبية مثل فرقة"توايس" و"سفنتين".

كما اتهمت "بلقيس" بتقليد المغنية الأمريكية "كاتي بيري" حينما ظهرت على سحابة.

اتهمت الفنانة الإماراتية "أحلام" بتقليد إطلالة النجمة الأمريكية "كاتي بيري" في أغنيتها "زوبعة"، حيث تزبَّنت "بيري" باكسسوارات ذهبية للرأس مع مكياج يتشابه بالملكة الفرعونية "كليوبترا"، في حين اعتمدت "أحلام" زينة للرأس مذهبة لكنها ردَّت على هذه الاتهامات بتعليق، جاء فيه: "هههههههه كليوبترا صارت كاتي بيري، هم يضحك وهم يبكي".

اتهمت المطربة السورية "أصالة نصري" بتقليد أغنية المغنية الأمريكية "ماديسون بير" بعنوان " Dear Society" بعد طرح أغنيتها "شامخ".

نجوى كرم

لوحظ أن النجمة اللبنانية "نجوى كرم" قامت بتقليد إعلان للصابون بطلته الممثلة الهندية "كاترينا كيف" في أغنيتها “لو بس تعرف”.

نوال الزغبي

أشير أن فيديو أغنية "ولا بحبك" للمغنية اللبنانية "نوال الزغبي" مستوحى من فيلم الرسوم المتحركة UP.

سميرة سعيد

لوحظ التشابة بين فيديو أغنية "ما زال" للفنانة المغربية "سميرة سعيد" بمشاهد من أغنية المطرب التركي "تاركان" عام 2012.