نجمات هوليوود لا يحبّذن ارتداء حمّالات الصدر.. واطلالات قبيحة لبعضهنّ! (بالصور)

قادت نجمات هوليوود قبل عامين حملة غريبة تحث نساء العالم بعدم ارتداء "حمّالات الصدر عند خروجهن، وذلك من أجل جسد مريح بالنسبة لهن.

وأيّد العديد من النجمات هذه الحملة حيث كانت معظم اطلالاتهن بلا حمّالات صدر، حتى في المناسبات الرسمية وعلى السجادة الحمراء.

ولكن كان هناك نجمات لم يتمتعنّ بجسد جميل ومثير فلم تتناسب الحملة مع مظهرهن وأصبح شكل جسدهن غريباً بعض الشيء وقبيح.

وإليك قائمة بالنجمات اللواتي لا يحبّذن ارتداء حمّالات الصدر:

1- شارون ستون

2- فيكتوريا بيكهام

3- ريهانا

4- ليدي غاغا

5- نيكول كيدمان

6- كيم كارداشيان

7- جينيفر أنيستون

8- كيندال جينر

9- سيلينا غوميز

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