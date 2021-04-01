نجمات وقعن على عريضة تدعم النساء المتحوّلات.. منهن سيلينا غوميز!

عُرضت عريضة تدعم النساء المتحولات جنسياً وذلك خلال اليوم الأخير من شهر المرأة، حيث وقّع العديد من النجوم على هذه الرسالة التي أفادت بدعمهم لهذه الفئة من الناس.

وكان ثلاثي النجوم بيلا حديد وسيلينا غوميز وهالي بيري من ضمن النجمات اللواتي دعمن عريضة النساء والفتيات المتحولات، والتي كانت تنص على: "احتفالاً بشهر المرأة ويوم ظهور المتحولين جنسياً، نكتب هذه الرسالة".

وكُتب أيضاً: "نحن النساء المناصرات في الأعمال التجارية والترفيهية والإعلامية والسياسية نقف مع ومن اجل المتحولات جنسياً وثنائيين الجنس".

وكانت كل من بري لارسون وريجينا كينج وجانيل موناي وباتريشيا أركيت ولافرن كوكس من الوجوه الشهيرة التي شاركت في القضية.

ووقّع على العريضة من قبل أكثر من 465 امرأة من القيادات النسائية كافة، كما دعت إلى المساواة في الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية والترفيه.

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