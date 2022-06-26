نجمات يتحدثن عن قصصهن مع الإجهاض.. ويهاجمن قرار إبطاله كحق دستوري

حكمت المحكمة العليا الأمريكية ببطلان قانون مذكرة "رو ضد وايد"، وهي حق دستوري يكفل حق الإجهاض ويبلغ من العمر 50 عامًا، كما قضت بأن الدول يمكن أن تنظم قوانينها الخاصة.

وقد صدم الحكم ملايين المواطنين في جميع أنحاء البلاد ونُظر إليه على أنه ضربة كبيرة لحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

و بعد فترة وجيزة من الإعلان، أعرب العديد من المشاهير، بما في ذلك إليزابيث بانكس وميشيل أوباما وفيولا ديفيس وأريانا ديبوز ، عن خيبة أملهن من القرار الذي وصفوه بـ"الخبر المدمر"، وخرجت العديد منهن للكشف عن اتخاذها قرار الإجهاض.

فيبي بريدجرز





توجَّهت المغنية الأمريكية، فيبي بريدجرز، عبر حسابها على موقع تويتر في اليوم التالي من أعلان القرار، وكتبت: "أجريت عملية إجهاض في أكتوبر من العام الماضي بينما كنت في جولة غنائية.. ذهبت إلى منظمة الأبوة المنظمة حيث أعطوني حبوب للإجهاض.. لقد كان الأمر سهلًا، والجميع يستحق هذا النوع من الوصول".

نيكي ميناج

صرَّحت مغنية الراب الأمريكية، نيكي ميناج، لصحيفة رولينج ستون في عام 2014، إن الحمل في سن المراهقة واتخاذ قرار الإجهاض كان أصعب شيء مرَّت به على الإطلاق، قائلة:"اعتقدت أنني سأموت".

وأوضحت ميناج أن اتخاذها هذا القرار بعمر الـ16 تجربة ما تزال تطاردها، لكنها ما تزال مؤيدة لحرية الاختيار، قالت: "لم أكن مستعدة.. لم يكن لدي أي شيء أقدمه لطفل.. بالنسبة لبعض النساء، يعد الإجهاض قرارًا مؤلمًا. بالنسبة للآخرين، فهو سهل وغير معقد. في كلتا الحالتين ، يجب أن تكون آمنة وقانونية ومتاحة".

أوما ثورمان

في أيلول / سبتمبر 2021، نشرت النجمة الأمريكية، أوما ثورمان، مقالاً في صحيفة الواشنطن بوست يشرح بالتفصيل الإجهاض الذي تلقته عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاماً، آملة بذلك التأثير على الرأي العام حول قرار حظر الإجهاض، وكتبت: "كنت قد بدأت للتو في مسيرتي ولم يكن لدي الوسائل لتوفير منزل مستقر حتى لنفسي. لقد قررنا كعائلة أنني لا أستطيع الاستمرار في الحمل، واتفقنا على أن إنهاء الحمل هو الخيار الصحيح ".

ولفتت إلى أن العملية كانت مؤلمة للغاية، حتى أنها شعرت أنها تستحق كل هذا الألم بسبب ما أقدمت على فعله.

وتابعت: "هناك الكثير من الألم في هذه القصة. لقد كان أحلك أسرار حياتي.. أنا أبلغ من العمر 51 عامًا، وأشارك قصتي معكم من المنزل الذي ربيت فيه أطفالي الثلاثة، الذين يمثلون فخري وسعادتي ".



كيكي بالمر

غردت الممثلة الأمريكية، كيكي بالمر، عبر حسابها الخاص عام 2019، ونشرت تغريدة كتبت فيها: "أشعر كما لو أن قوانين حقوق المرأة تتراجع إلى الوراء، تُسلب حرية القرارات الفردية.. أنا قس حيرة من أمري حقًا بشأن العالم الآن والسياسات التي يتبعها ".

وكشفت في تغريدة أخرى حذفتها لاحقًا أنها أجرت عملية إجهاض في سن الرابعة والعشرين، وكتبت: "كنت قلقة بشأن مسؤولياتي المهنية وأخشى ألا أكون امرأة عاملة وأم".

بعد حذف هذه التغريدة وشرح أن تويتر مكان صعب للحديث عن أشياء معقدة، أضافت: "اتخاذ الخيارات الفردية ليس خيانة لإيمانك، لأن الله يعلم قلبك ورحلتك. الله لا يدين أبدا. أكره الفكرة المبنية حول أن هذا مقابل ذاك، بدلاً من "أنا أفهم وجهة نظرك".

بيزي فيليبس

تحدثت الممثلة الأمريكية، بوسي فيليبس، عام 2019 عن إجرائها عملية إجهاض، مُشجعةً الناس الأخريات على فعل الأمر نفسه، قائلة: "ليس من الشجاعة أن أقول إنني أجريت عملية إجهاض في سن الخامسة عشرة، لأنه شيء طبي، وهو خيار اتخذته، ولا أندم عليه على الإطلاق".

وأطلقت فيليبس هاشتاغ #YouKnowMe لمحاولة مساعدة مهاجمي فكرة الإجهاض على فهم أن الإجراء ليس شيئًا يحدث لنساء غامضات وغير معروفات، لكن لسيدات يحبونهن ومقربات منهم. وكتبت: "ليس لدي أي خجل. أنا سعيدة لأنني لم أنجب طفل ذلك الرجل."



ووبي غولدبرغ

في كتاب بعنوان "الخيارات التي صنعناها" للكاتبة أنجيلا بونافوجليا، تحدثت 25 سيدة عن تجاربهن مع الإجهاض، بما في ذلك الممثلة الأمريكية، ووبي غولدبرغ، التي أجهضت نفسها في سن الـ14 عامًا في ظل ظروف مروعة، حيث تحدَّثت عن تجربة العديد من الأساليب المميتة، بما في ذلك تناول المواد السامة.

وقالت: "'اكتشفت أنني حامل عندما كان عمري 14 عامًا. لم تأتيني الدورة الشهرية. لم أتحدث إلى أحد. لقد أصبت بالذعر.. جلست في حمامات ساخنة. لقد شربت هذه التلفيقات الغريبة التي أخبرتني عنها الفتيات - شيء مثل جوني ووكر ريد مع القليل من كلوروكس والكحول وصودا الخبز ..لقد خلطت كل شيء. لقد مرضت بشدة. في تلك اللحظة كنت أكثر خوفًا من الاضطرار إلى أن أشرح لأي شخص ما الخطأ الذي جرى، وهو ليس أكثر من الذهاب إلى الحديقة مع شماعات، وهذا ما فعلته".

