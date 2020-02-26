نجمة عالمية تصدم الجميع بتعرضها للاغتصاب.. وتنشر رسالة مؤثرة

بعد سنوات من الصمت، قررت المغنية وكاتبة الأغاني البريطانية "دوفي" إزاحة لك الحمل لثقيل على كاهلها والكشف عن تعرضها للاغتصاب واحتجازها كأسرة في منشور مؤثر شاركته مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت "دوفي"، البالغة من العمر 35 عامًا، منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تتحدث فيه عن مجنتها والتجربة المؤلمة التي عانتها قبل سنوات، وكتبت: "لكم أن تتخيلوا عدد الساعات التي كرت فيها كتابة هذه الكلمات، الطريقة التي رغبت فيها بالكتابة، وما سأشعر به بعد الإفصاح عن السر".



وتابعت بألم: "حسنًا، لا أعلم لما هذا هو الوقت المناسب، وما يعنيه ذلك الشعور الممتزج بين الحماسة والتحرر للحديث عن الأمر، لا استطيع تفسير ذلك.. يتساءل الكثير منكم عما حدث لي ، وأين اختفت ولماذا".

وأضافت مُطمئنةً معجبيه: "الحقيقة هي، وأتمنى أن تدركوا أن بخير وبأمان، أني تعرضت للاغتصاب والتخدير واحتجزت في الأسر عدة أيام، بالطبع نجوت، واستغرقت مرحلة شفائي وقتًا، . لا طريقة لوصف الأمر ببساطة".



وأوضحت "دوفي" أن التزامها الصمت وامتناعها عن كشف الأمر مسبقًا؛ لأنها لم ترغب أن تظهر للعالم الحزن البادي في عينيها".

ومضت قائلة أن قلبها يتشافى ببطء، وستظهر في مقابلة سيرد فيه على جميع تساؤلات معجبيها.

يذكر أن "دوفي" أخذت استراحة من العروض الغنائية وحياتها المهنية عام 2011، كما لم تنشر ي شيء عبر صفحتها الخاصة على موقع "فيسبوك".

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