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نجمة فرقة "إت زي" الكورية بإطلالة ذات طابع جنسي رغم أنها قاصر.. والمعجبون غاضبون

منشور 24 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:47
فرقة إت زي
فرقة إت زي

تعرضت عضوات فرقة "إت زي" الكورية الجنوبية للانتقاد وتحديدًا أصغر العضوات يونا Yuna بسبب إزيائهن الجريئة التي اختارتها منسقة الموضة المختصة باختيار إطلالاتهن.
رصدت عدسات الباباراتزي صورة لعضوة الفرقة يونا أثناء خروجها من السيارة متوجهة إلى برنامج "ميوزك بانك"، وأطلَّت مُرتدية تنورة قصيرة سوداء من قماش الجلد نسَّقته بجوارب شبكية ممزقة، وانتعلت حذاءً أسود ضي ياقة عالية ورباطات حمراء.، بينما انتلعت توب أسود مُطابق ذو فتحة صدر منخفضة.
واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الإطلالة تحمل طابع جنسي لا يناسب فتاة قاصر بعمرها، وطالبوا منسقة الأزياء الخاصة بالفرقة أن تُغيِّر من نهجها واختيار ملابس تناسب أعمار الفرقة.

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وعلَّق أحد المتابعين: "هي في الـ 19 من عمرها، هل هم مجانين؟ الزي مبالغ فيه حتى على امرأة بالغة لكن كيف يمكنهم فعل هذا بقاصر".
وكتب آخر: "أنا لست معجبة لذا لا يمكنني القول بأني رأيت كل أزياء العضوات لكني لم أرى أبدا أي أزياء جميلة لهن. إنها مهارة بحد ذاتها أن تجعل فتيات جميلات مثلهن يبدين بهذا المظهر".
ويجدر الإشارة إلى أن فرقة "إت زي" أصدرت أحد ألبوم لهن بعنوان Crazy in Love بتاريخ 24 سبتمبر، بالإضافة إلى الفيديو المصور لأغنيتهن LOCO.

كلمات دالة:فرقة ات زيفرقة إت زيفرقة كورية

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