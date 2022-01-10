نجمة "لا كاسا دي بابل" في لقاء مع قناة مصرية.. وهذا رأيها بالدراما العربية

حضرت النجمة الاسبانية إيتزيار إيتونو إلى منطقة شرم الشيخ في مصر وذلك لحضور النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مصر.

وكانت نجمة المسلسل الشهير "لا كاسا دي بابل" قد نشرت بعض الصور لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ومقطع فيديو تدعو فيه معجبيها لزيارة المنتدى.

إيتزيار إيتونو في لقاء مع قناة مصرية

تحدّثت النجمة الاسبانية إيتزيار إيتونو في لقاء على القناة المصرية خلال مكالمة هاتفية في برنامج "التاسعة" حول مسلسلها الجديد "برلين".

وأكّدت إيتزيار أنها ستشارك في مسلسل "برلين" وهو مسلسل جديد مقتبس من مسلسل "la casa de papel"ولكنّها أكّدت أيضاً بأنه ليس لديها معلومات أو تفاصيل حول العرض.

كما تطرقت للحجيث عن نجاح مسلسل "لا كاسا دي بابل" الذي شاركت في بطولته فقالت: "لا أصدق هذا النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في االشرق الأوسط ولدى العرب وأنا أتابع كل ما يتم تداوله من اخبار حوله".

إيتزيار إيتونو تكشف عن رأيها حول المسلسلات العربية

أوضحت النجمة الاسبانية بأنها لا تتابع الدراما العربية بسبب عائق اللغة الذي يقف بينها وبين فهم اللغة العربية ولكنها تسعى دائماً لمعرفة ما تدور حوله الدراما العربية.

وقالت خلال المكالمة: "أنا لا اتابع الدراما العربية ولا المسلسلات لأنني لا أفهم اللغة العربية ولكن أعرف بعض المعلومات حول الأعمال العربية في هذه المنطقة".