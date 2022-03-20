نجمة "لعبة الحبار" تعود بمسلسل جديد.. تعرَّف على التفاصيل!

تناقلت مواقع إخبارية أن الممثلة الكورية الجنوبية جونغ هويون (Jung Ho Yeon) ستشارك في مسلسل أمريكي جديد بعد النجاح الساحق الذي حققته في المسلسل الكوري "لعبة الحبار" (Squid Game.

ستنضم جونغ هويون لطاقم عمل مسلسل "Disclaimer" من إخراج المخرج الشهير ألفونسو كوارون وإنتاج منصة Apple+ Tv. والعمل مقتبس عن رواية تجمل نفس الاسم للكاتبة رينيه نايت.

ويُشار أن العمل سينضم له نجوم عالميين من بينهم: الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، كيفين كلين، وساشا بارون كوهين، والممثل الاسترالي كودي سميت-ماكفي.





أحداث مسلسل Disclaimer



ستدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي مصحوب بالإثارة، ويدور حول الشخصية التي تلعبها كيت بلانشيت وهي "كاثرين" التي تعمل كصحفية وثائقيات تلفزيونية ناجحة تصاب بالرعب والخوف حينما تتعرف على نفسها في رواية من كتابة رجل أرمل، يجسد دوره الممثل كيفن كلاين.

وستلعب جونغ هويون دور "كيم"، الشابة الطموحة والمجدة بعملها، فهي مقتنعة أن عملها مع "كاثرين" بوابتها لتحقيق النجاح في حياتها.

