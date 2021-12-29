نجمة مسلسل Baywatch تصفع رجلًا وتبصق عليه.. والشرطة تلقي القبض عليها

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تصفع رجلًا كبيرًا في العمل أثناء تواجدها على متن طائرة، واتضح أنها الممثلة "باتريشيا كورنوال"، التي اشتهرت في المسلسل الأمريكي الكوميدي "Baywatch".

أثناء الرحلة المذكورة، كانت كورنوال، البالغة من العمر 51 عامًا، مسافرة على متن رحلة من تامبا إلى أتلانتا وزُعم أنها عادت إلى مقعدها بعد استخدام الحمام. وجدت طريقها مسدودًا بعربة المشروبات التي كانت تدعها مضيفة الطيران ؛ لذلك طلبت كورنوال من المضيفة مساعدتها في العودة إلى مقعدها، لكن طُلب منها شغل مقعد الفارغ الذي بجانبها لحين اكتمال خدمة المشروبات.

رفضت كورنوال الرضوخ لأمر مضيفة الطيران وبدأت بالصراخ، وقالت بصوت عالٍ: "من أنا، روزا باركس"، وهي ناشطة أمريكية أفريقية عن حقوق الإنسان والمجتمع.

وقرر أحد الركاب راسل ميللر، البالغ من العمر 80 عامًا، التدخل وقال ساخرًا: "أنت لست سوداء، وهذه ليست ألاباما، وهذه ليست حافلة"؛ تصاعدت الأمور من هناك، وبدأ الثنائي يتبادلان الشتائم حيث طلب منها ميللر الجلوس بينما طالبته بارتداء القناع رغم أنها لم تكن ترتديه.

ووصل الشجار إلَّا أن قامت كورنوال بصفع الرجل الجالس والبصق عليه.



من هي باتريشيا كورنوال؟



بعد أيام من ظهور مقطع فيديو لكورنويل وهي تصفع أحد الركاب على الإنترنت، تم الكشف أنها كانت إحدى مشجعات الدوري كرة القدم الأمريكية وممثلة سابقة في مسلسل "Baywatch".

