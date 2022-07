وفاة نجم هوليوودي شهير بعد يوم واحد من اعلان خاطىء لوفاته

أثيرت شائعات خبر وفاة النجم الهوليوودي الشهير "توني دوو" عبر الصفحة الرسمية لوكيله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم أمس الأربعاء.

وتم حذف المنشور بعد مدة قصيرة من مشاركته مع المتابعين عبر "فيسبوك"، حيث تبيّن أن خبر الوفاة مجرّد شائعة لا أساس لها من الصحة وأن النجم ما يزال تحت الرعاية الطبية في حالة حرجة.

شائعات وفاة توني دوو

أوضح نجل النجم الراحل بأن زوجة النجم الهوليوودي كانت قد قدّمت معلومات خاطئة حول وفاته لأنها كانت مرتبكة واعتقدت بأن زوجها قد مات بالفعل.

ولكن أشار نجله بأن والده ما يزال في المنزل تحت الرعاية الطبية وحالته حرجة حيث أن عائلته والعديد من أصدقائه حوله وبجانبه في هذه المحنة.

وفاة توني دوو بعد يوم واحد من الإعلان الخاطئ

وأعلن بشكل رسمي عن وفاة النجم الهوليوودي الشهير "توني دوو" عن عمر يناهز الـ 77 عاماً وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان والذي أصابه قبل عام واحد.

وجاء الإعلان الرسمي عن وفاته بعد أن نشر وكيل أعمال أخبار غير صحيحة حول وفاته قبل يوم واحد فقط، حيث أكّد الجميع بأنه كان ما يزال على قيد الحياة.

نبذة عن توني دوو

اشتهر النجم الراحل بدوره الكبير في المسلسل الشهير Leave It to Beaver، بالإضافة إلى أعمال عديدة منها "Harry and the Hendersons"، و"Babylon 5"، و"Star Trek: Deep Space Nine.