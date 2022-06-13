نجمة هوليوودية شهيرة تثير الجدل بإطلالتها في حفل Tony awards.. والجمهور يشبهها بمروة راتب

هيا حازم

أثارت النجمة الهوليوودية الشهيرة سارة بولسون جدلًا كبيرًا في اطلالاتها التي حضرت بها إلى السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز "توني 2022" الذي اقيم مؤخرًا

سارة بولسون في إطلالة مثيرة للجدل وغريبة

ولفتت النجمة البالغة من العمر 47 عاماً الانظار اليها خلال سيرها على السجادة الحمراء بينما كانت تنظر للكاميرات وهي تبتسم في قاعة راديو ستي للموسيقى في مدينة نيويورك الأمريكية

وتألقت سارة مرتدية فستان باللون الذهبي مغطّى ومزيّن بالأحجار الكريمة مع العديد من الزركشات الملونة بألون عديدة، اما الغريب في الفستان والذي تسبب بالجدل الكبير حولها كانت النفخة الكبيرة من ناحية الأرداف والتي بدت غريبة جدًا وغير مفهومة، بالاضافة لوجود نفخة من ناحية الأكمام

إطلالة سارة بولسون وتشبيهيا بالفنانة مروة راتب

وحظيت اطلالة النجمة العالمية بردود فعل واسعة جدًا في العالم حيث انتقدها عدد كبير من رواد السوشال ميديا ولم يخلو الامر من السخرية بسبب قصة الفستان الغريبة

اما في الوطن العربي فقد اخذ الفستان منحنى مختلف تميمًا حيث استذكر الجمهور العربي على الفور الفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب والتي تملك جسدًا يشبه بشكل كبير قصة فستان سارة بولسون، حيث ان راتب تظهر في جميع اطلالاتها بجسد منتفخ جدًا من ناحية الجوانب والارداف وهو ما يجعلها دائمًا حديث الجمهور والصحافة

وتساءل عدد كبير من رواد السوشال ميديا فيما اذا ستصبح راتب قدوة للنجمات العالميات لا سيما ان هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها فنانة عالمية بقصة تشبه قصة جسد مروة راتب المثيرة للجدل حيث سبق وأن ظهرت عارضة الأزياء العالمية من اصول فلسطينية جيجي حديد في احد المناسبات باطلالة مشابهة

من هي سارة بولسون

بدأت العمل كممثلة بعد تخرجها في المدرسة الثانوية حيث ظهرت في حلقة من حلقات المسلسل التلفزيوني لو آند أودير عام 1994، وظهرت سارة في المسلسل التلفزيوني الرسمي فريندز أت لاست 1995، شاركت سارة في المسلسل التلفزيوني القصير أمريكان غاثك.

شاركت في أول فيلم روائي عام 1997 من خلال لافيتيشن، . لعبت سارة دور إليسا كرونكايت في المسلسل الدرامي الكوميدي جاك وجيل لشركة وارنر برذرز عام 1999.

شاركت ايضًا في المسلسل الدرامي ذي أذر سيستر، شاركت سارة بدور صغير في المسلسل الكوميدي وات ويمين وأنت إلى جانب مل غبسون وهيلين هانت.