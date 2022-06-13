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نجمة هوليوودية شهيرة تثير الجدل بإطلالتها في حفل Tony awards.. والجمهور يشبهها بمروة راتب

منشور 13 حزيران / يونيو 2022 - 09:03
مروة راتب
مروة راتب

هيا حازم

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أثارت النجمة الهوليوودية الشهيرة سارة بولسون جدلًا  كبيرًا في اطلالاتها التي حضرت بها إلى السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز "توني 2022" الذي اقيم مؤخرًا

سارة بولسون في إطلالة مثيرة للجدل وغريبة

ولفتت النجمة البالغة من العمر 47 عاماً الانظار اليها خلال سيرها على السجادة الحمراء بينما كانت تنظر للكاميرات وهي تبتسم في قاعة راديو ستي للموسيقى في مدينة نيويورك الأمريكية

Sarah Paulson Sparkles in Structured Dress at Tony Awards 2022

وتألقت سارة مرتدية فستان باللون الذهبي مغطّى ومزيّن بالأحجار الكريمة مع العديد من الزركشات الملونة بألون عديدة، اما الغريب في الفستان والذي تسبب بالجدل الكبير حولها كانت النفخة الكبيرة من ناحية الأرداف والتي بدت غريبة جدًا وغير مفهومة، بالاضافة لوجود نفخة من ناحية الأكمام

sarah paulson sparkles in structured dress at tony awards 084774415

إطلالة سارة بولسون وتشبيهيا بالفنانة مروة راتب

وحظيت اطلالة النجمة العالمية بردود فعل واسعة جدًا في العالم حيث انتقدها عدد كبير من رواد السوشال ميديا ولم يخلو الامر من السخرية بسبب قصة الفستان الغريبة

اما في الوطن العربي فقد اخذ الفستان منحنى مختلف تميمًا حيث استذكر الجمهور العربي على الفور الفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب والتي تملك جسدًا يشبه بشكل كبير قصة فستان سارة بولسون، حيث ان راتب تظهر في جميع اطلالاتها بجسد منتفخ جدًا من ناحية الجوانب والارداف وهو ما يجعلها دائمًا حديث الجمهور والصحافة

وتساءل عدد كبير من رواد السوشال ميديا فيما اذا ستصبح راتب قدوة للنجمات العالميات لا سيما ان هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها فنانة عالمية بقصة تشبه قصة جسد مروة راتب المثيرة للجدل حيث سبق وأن ظهرت عارضة الأزياء العالمية من اصول فلسطينية جيجي حديد في احد المناسبات باطلالة مشابهة

من هي سارة بولسون

بدأت  العمل كممثلة بعد تخرجها في المدرسة الثانوية حيث ظهرت في حلقة من حلقات المسلسل التلفزيوني لو آند أودير عام 1994،  وظهرت سارة في المسلسل التلفزيوني الرسمي فريندز أت لاست  1995، شاركت سارة في المسلسل التلفزيوني القصير أمريكان غاثك.

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 شاركت في أول فيلم روائي عام 1997 من خلال  لافيتيشن، . لعبت سارة دور إليسا كرونكايت في المسلسل الدرامي الكوميدي جاك وجيل لشركة وارنر برذرز عام 1999.

شاركت ايضًا في المسلسل الدرامي ذي أذر سيستر،  شاركت سارة بدور صغير في المسلسل الكوميدي وات ويمين وأنت إلى جانب مل غبسون وهيلين هانت.

 

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