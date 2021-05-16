نجمة Wonder Woman تواجه انتقادات واسعة بشأن منشورها حول الحرب بين اسرائيل وغزة!

تواجه النجمة الإسرائيلية "غال غادوت" انتقادات واسعة بعد نشرها منشور عبر حسابها الخاص على "تويتر" تدعو فيه إلى إنهاء العنف المستمر بين اسرائيل وفلسطين.

وشاركت غال في البيان الذي نشرته مخاوفها على أصدقائها وعائلتها من الحرب القائمة كما أكّدت أن اسرائيل تستحق العيش كدولة آمنة وجيرانهم يستحقون هذا الشيء أيضاً.

وقالت غال في منشورها: "قلبي يتحطم، فبلدي في حالة حرب وأنا أشعر بالقلق على عائلتي واصدقائي وشعبي بأكمله، وأدعو للضحايا وعائلاتهم، كما أدعو أن ينتهي هذا العداء الذي لا يمكن تصوّره".

وبالرغم من أنها عطّلت الردود على التغريدة إلا ان المتابعين كانو لا يزالون بإمكانهم إعادة النشر ةالتعليق، حيث اتهمها البعض أنها تنشر دعاية لإسرائيل، بينما دافع آخرون عنها قائلين إنها كانت تدعو ببساطة إلى السلام.

ويشار إلى أن غال غادوت اسرائيلية وخدمت في الجيش الاسرائيلي قبل أن تنتقل إلى مكان آخر من الشهرة والتمثيل.

ونشر مشاهير آخرون تعليقاتهم وآرائهم حول العنف المتصاعد بين فلطسين وغزة حيث شاركت ريهانا منشور قالت فيه: "قلبي ينفطر مع العنف الذي أراه بين اسرائيل وفلسطين".

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