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نجم تركي وحيد في قائمة "أكثر الرجال جاذبية في العالم".. فمن هو؟

منشور 28 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 12:01
نجوم أتراك
نجوم أتراك

أصدرت البرازيل قائمة أكثر الرجال جاذبية في العالم وذلك لانتهاء عام 2021 بحسب استطلاعات أوليّة، وكان ضمن القائمة نجم تركي واحد فقط.

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كرم بورسين أكثر الرجال جاذبية

 

اختير النجم التركي كرم بورسين في قائمة أكثر الرجال جاذبية في العالم حيث احتلّ مرتبة 24 في القائمة، كما أنه هو التركي الوحيد المتواجد في القائمة.

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نجاح كرم بورسين في العالم

لاقى النجم التركي بورسين نجاح كبير في العالم وذلك بعد أدائه دور البطولة في مسلسل "انت اطرق بابي" برفقة النجمة "هاندا ارتشيل" حيث أن علاقتهما ارومانسية تحوّلت من الشاشات إلى أرض الواقع.

نبذة عن مسلسل "انت اطرق بابي"

يدور مسلسل انت اطرق بابي حول ايلدا يلدز فتاة تحاول تحقيق طموحاتها في الدراسة عن طريق منحة ولكن بسبب سيركان بولات تتوقف منحتها لتبدأ قصة مثيرة بينهما.

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