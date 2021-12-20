هاندا ارتشيل تثير الجدل بمنشور على "انستغرام".. والمتابعون ينتظرون المفاجأة

تستمر النجمة التركية هاندا ارتشيل في حصد نجاحاتها المتلاحقة وتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض مسلسلها الشهير "انت اطرق بابي" مع النجم كرم بورسين.

هاندا ارتشيل تثير الجدل بمنشور على "انستغرام"

أثارت النجمة التركية اهناد ارتشيل جدلاً كبيراً بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها وهي في مكان يشبه الأستوديو بينما وضعت سماعات على أذنيها.

وعلّقت هاندا على الصورة بقولها: "متحمسة جداً"، مما أثار فضول المعجبين حول ماهي المفاجأة التي تحضّرها هاندا فقد يكون مسلسل جديد أو أغنية جديدة.

هاندا ارتشيل ومخطط أعمالها الجديد

لن تظهر النجمة التركية هاندا ارتشيل في أي عمل على شاشة التلفاز في الوقت الحالي، كما أنه لا توجد أي معلومات حول مشروع لمسلسل جديد حتى الآن.

نجاحات هاندا ارتشيل الأخيرة

حققت هاندا ارتشيل في الفترة الأخيرة نجاحات كبيرة خاصة بعد اتهاء مسلسل "انت اطرق بابي" حيث حصدت الكثير من الجوائز عليه.

كما زادت عدد معجبيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة كبيرة من تركيا وخارج تركيا فقد حطمت الرقم القياسي عبر "انستغرام" فلديها 25.8 مليون.

هاندا ارتشيل ولعاقتها العاطفية

ازدادت شعبية النجمة التركية بعد إعلان علاقتها العاطفية بالنجم كرم بورسين خاصة بعد تعاونهما كثنائي في مسلسل "انت اطرق بابي" حيث دخلا في علاقة حب بعدها أثارت اعجاب المتابعين