نجم صيني تُقطع مؤخرته بعد اغتصابه 25 طفلة.. وهذا الفيديو كدليل!

القي القبض على نجم البوب الصيني- الكندي كريس وو شهر الماضي للاشتباه به في ارتكاب جريمة اغتصاب، ومنذ ذلك الحين التزمت السلطات الصمت بشأن قضيته، لكن تدولت تقارير عن اعتقال والدة كريس وأنباء عن قيامه بتصفية أصوله.

وأوضحت الشرطة أن كريس وو وضع في الحجز الجنائي بتهمة الاغتصاب بعد انتشار مزاعم إغوائه وممارسته الجنس مع 25 قاصرة.

وادعت فتاة تدعى "دو" وتبلغ من العمر 18 عامُا أن الفنان استدرج العديد من النساء بمن فيهم قاصرتين إلى إقامة علاقات جنسية.

وعلى الرغم من أن التقارير كانت مثيرة للاهتمام، إلا أن المعجبين كانوا ينتظرون تحديثًا حول الوضع الحالي لكريس وو، وخاصة بعد تداول مقطع فيديو قصير لشخص يشبه النجم يتواجد في المشفى ومكبَّل الأرجل برفقة رجلي شرطة ما دفع الكثيرون للتساؤل حول أسباب تواجده في المشفى.

وقد كانت الثواني الخمس كافية لمستخدمي الإنترنت في تحليل المقتطفات لإيجاد إجابات لأسئلتهم، وكتب أحدهم: "الطول والكتفين يؤكدان أنه بالفعل مغتصبنا الكندي."

وعلَّق آخر أن السمات الأساسية واضحة، فمؤخرته مسطحة، وطول كطول النجم، كما أنا كعبه خارج الحذاء، إضافة إلى ظهره المنحني.

من جهة أخرى، أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن مؤخرة النجم تعرضت للقطع من قبل الشرطة كعقاب لجرائمه، حيث قارنوا بين صوره السابقة وصوره في المشفى. بينما رأى البعض أنه كان يعتمد حشوة لمؤخرته.





ويجدر الإشارة إلى أن المشفى الذي تواجد به كريس متخصص في أمراض العدوى والأمراض الجلدية والتناسلية، وأن الأطباء المتواجد أسمائهم في القائمة متخصصون في الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، كما أشار آخرون إلى أن رجال الشرطة الذين تمسّكوا بالفنان كانوا يرتدون القفازات.