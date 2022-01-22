نجم مسلسل "الحفرة" الشهير يعلن تحوّله جنسياً إلى امرأة.. (صورة)

أثار النجم التركي "احمد مليح يلماز" صدمة كبيرة لدى الجمهور التركي والعربي بعد أن أعلن تحوّله الجنسي إلى امرأة.

اعلان احمد مليح تحوّله لامرأة

نشر النجم التركي أحمد مليح يلماز صورة له بنفس ملامحه القديمة مع ارتدائه ملابس نسائية سوداء عبر حسابه الخاص على "تويتر"، كما وضع بعض مساحيق التجميل وارتدى الاكسسوارات.

وعلّق أحمد على الصورة بقوله: "إن تحوّلي من رجل إلى امراة لا يعني التحدّث بدلع أو اجراء عمليات تجميل لشفتي أو شيء كهذا، فأنا احب نفسي كما أنا ومقتنع بشكلي".

Çukur dizisinde canlandırdığı

TimsahCelil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, trans olduğunu açıkladı. Ödüllü oyuncu, değişimini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne serdi. pic.twitter.com/T9w99pIHQf — MEDYA SAHİL (@medyasahil) January 20, 2022

ردة فعل الجمهور حول تحوّله

أثار أحمد صدمة كبيرة بين الجمهور بعد اعلان تحوّله لامرأة، كما أنه تعرّض لانتقادات كثيرة من الجمهور الذي وصفه بأنه أصبح قبيح جداً، الا انه اكد في تعليق له انه راضي عن قراره هذا وان التحول لا يعني ابدًا ان يتحدث بنعومه ويقول بنفخ الشفاه

نبذة عن أحمد مليح

اشتهر أحمد مليح يلماز بتجسيده شخصية "تمساح" في المسلسل التركي الشهير "الحفرة" والذي حقق نجاحاً كبيراً في الوطن العربي، ويعتبر واحد من أبرز الأعمال التركية المميزة، واحمد مليح من مواليد عام 1989 في مدينة انقرة