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"انستغرام" يحظر مغني الراب كانيه ويست.. فما السبب؟

منشور 17 آذار / مارس 2022 - 02:49
كانيه ويست
كانيه ويست

حظر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" حساب نجم الراب الأمريكي كانيه ويست لمدة 24 ساعة وذلك بعد سلسلة من المنشورات التي قام بنشرها خلال الساعات الماضية.

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وكان كانيه ويست قد مُنِعَ من نشر أي منشورات على "انستغرام" لمدة 24 ساعة، وذلك بسبب منشوراته العنصرية الأخيرة ضد كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون بالإضافة إلى استهدافه لتريفور نواه.

Kanye West

وصّرح متحدث باسم شركة TMZ أن المغني قد انتهك سياسات انستغرام بشأن منشورات الكراهية والمضايقات وانتهاك الخصوصيات والبلطجة في الآونة الأخيرة، وكان هذا الشيء يكفي لميتا التي منعته من النشر.

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وكان منشوراته الاخيرة قد شهدت إهانات عنصرية كثيرة ومتكررة على تريفور نواه، بالإضافة الى اتهاماته العديدة ضد بيت ديفيدسون على أنه مدمن مخدرات، بالإضافة إلى نشره رسائل خاصة بينه وبين كيم.

نبذة حول علاقة كانيه ويست وكيم كارداشيان

كان المغني العالمي كانيه ويست زوج نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" واتخذت كيم قرار بالانفصال عن كانيه ويست والطلاق منه بعد مرور سبع سنوات من زواجهما ووجود أربعة أطفال.

وارتبط كيم بشكل سريع من النجم بيت ديفيدسون الأمر الذي أدّى إلى اثارة المشاكل بين كانيه ويست وبيت حيث حاول الاول مهاجمة الاخير من خلال منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومدايقته.

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