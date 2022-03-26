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نجم يضع أصبعه بأنفه وآخر يلعق إبهامه.. شاهد أغرب عادات نجوم هوليوود

منشور 26 آذار / مارس 2022 - 11:35
مشاهير هوليوود
مشاهير هوليوود

تختلف العادات التي يقوم بها الأفراد في جميع انحاء العالم من شخص لآخر، ولكن ماذا عن العادات التي يمارسها مشاهير هوليوود ويتبعونها ضمن عاداتهم اليومية.

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وأشار تقرير أصدرته مجلة امريكية بان هناك العديد من المشاهير الذين لديهم بعض العادات الغريبة والطريفة الذين يتبعونها ضمن حياتهم اليومية.

وإليك قائمة بأسماء المشاهير وأغرب الحالات التي لديهم:

1- براد بيت

يقوم النجم العالمي براد بيت بالنوم في غرفة عازلة للصوت وذلك بسبب صوت شخيره المرتفع حتى لا يزعج من حوله في المنزل، كما انه لا يقوم بغسل يديه بالصابون لاعتقاده بانها تؤذي بشرته.

براد بيت - CNN Arabic

2- إيما واتسون

صرّحت النجم إيما واتسون بان لديها عادة غريبة منذ أن كانت صغيرة وهي أنها تقوم بلعق أصبع إبهامها من وقت لاخر لان ذلك يشعرها براحة نفسية.

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3- كريسي تيغان

كشفت النجمة كريسي تيغان بانها تقوم بلعق التوابل الموجودة على المقرمشات ثم تتركها دون ان تأكلها حيث أنها تتذوّق طعم التوابل وتحافظ على رشاقتها دون تناول كربوهيدرات.

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4- أديل 

اعترفت النجمة أديل بأنها تضع إصبعها في أنفها وتقوم بتنظيفه لدرجة أنها تنسى نفسها في بعض الاحيان امام الناس وتقوم بهذه العادة.

المطربة أديل

5- آميتاب باتشان 

يرتدي النجم البوليوودي آميتاب باتشان ساعتين في يده وذلك لان ابنه يدرس في الخارج فأراد أن يبقى على اتصال به لفرق التوقيت بينهما.

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6- ستيف جوبز

بالرغم من ان ثروة الملياردير العالمي ستيف جوبز تبلغ مليارات الدولارات إلا انه معروف عنه بأنه يتناول نفس الطعام لأيام متتالية حتى أنه في إحدى رحلاته أكل الكثير من الجزر حتى بدأت بشرته يصبح لونها برتقالي.

ستيف جوبز | شخصيات | الجزيرة نت

7- ماريا كاري

تأكل النجمة العالمية "ماريا كاري" الطعام الأورجواني ثلاثة أيام فقط في الأسبوع.

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8- جوني ديب

لدى النجم العالمي "جوني ديب" عادة غريبة وهي انه يقضي وقت فراغه باللعب مع مجموعة من دمى الباربي.

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9- ساندرا بولوك

تقوم النجمة ساندرا بولوك بالمحافظة على نضارة وجهها وحيويته من خلال وضع كريم البواسير عليه.

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