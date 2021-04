نجم Home Alone والممثلة بريندا سونغ يستقبلان مولودهما الأول.. واسمها تيمنًا بشقيقته الراحلة

أعلن الممثل الأمريكي ونجم فيلم Home Alone ماكولي كولكين والممثلة الأمريكية بريندا سونغ، ولادة طفلهما الأول "داكوتا كولكين".

وأطلق كولكين، 40 عامًا، وسونغ، 33 عامًا، اسم "داكوتا" على مولودهما الجديد تيمنً باسم أخت الممثل الراحلة داكوتا، وفقا لمجلة "بيبول" الأمريكية.

كانت قد توفيت داكوتا عن عمر يناهز 29 عامًا في حادث سيارة في لوس أنجلوس في 9 ديسمبر 2008.

وأعلن كولكين وسونغ الخبر في بيان مقتضب، قائلين: "نحن سعداء للغاية".

كان قد التقى كولكين وسونغ أثناء تصوير الفيلم الدرامي الكوميدي Changeland في تايلاند وتم رصدهما سويًا لأول مرة في يوليو 2017.

يٌذكر أن كولكين اشتهر بشخصية كيفين في مجموعة أفلام Home Alone و Home Alone 2: Lost in New York، وكان يُعتبر الممثل الطفل الأكثر نجاحاً منذ شيرلي تمبل.

وكان كولكين صديقا مقربا من مغني البوب مايكل جاكسون، وظهر معه في فيديو كليب، وتم اتهام جاكسون بالتحرش جنسيا بكولكين إلا أنه نفى ذلك وأشار إلى أن هذه الإدعاءات "سخيفة".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: