نجوم سوبر ستار.. مشاهير من هوليوود عانوا من مشاكل في الصحة العقلية ودخلوا المصحة

تبدو حياة المشاهير وكأنها حياة الأحلام، خالية من كل قلق أو ازعاج، ومليئة بالترف والأشياء الفاخرة، ولكن الحقيقة أن الحياة في الوسط الفني مليئة بالضغوط والتحديات النفسية، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى إرسال النجوم إلى مصحات العلاج النفسي، وفيما يلي جلبنا لكم من مجلات "هاربرز بازار" و"ذا ريتشيست" و"نيكي سويفت" مشاهير عانوا من مشاكل في الصحة العقلية ودخلوا المصحة:

ديمي لوفاتو

كشفت المطربة الامريكية ديمي لوفاتا عن صراعها للمرض العقلي والإدمان، ودخولها المصحة النفسية في عام 2010، وهي تبلغ من العمر 18 عامًا، وظلت في المستشفى لمدة 3 أشهر، حيث تم تشخيص اصابتها بثنائية القطب والنهام العصبي.

ماريا كاري

في يوليو عام 2001 اتصلت والدة ماريا كاري بالشرطة وطلبت منهم نقل المطربة الامريكية الشهيرة إلى المستشفى لأنها تعاني من إضرابات عاطفية حادة، ذلك بعد معانتها من انهيار عصبي، وبالفعل نُقلت ماريا إلى مستشفى "سيلفر هيل" للأمراض العقلية في مدينة كونيتيكت.

آشلي جود

في أبريل عام 2006، قضت الممثلة آشلي جود 47 يومًا في مركز للعلاج النفسي في تكساس لعلاجها من الاكتئاب والعزلة والعلاقات الغير صحية، وفي وقت لاحق كشفت آشلي من خلال مذكراتها أنها عانت من صدمات خلال طفولتها العصيبة بما في ذلك زنا المحارم وإساءة المعاملة.

بريتني سبيرز

مثل ماريا كاري، انهارت بريتني سبير في يناير من عام 2008، وتم احتجازها في مصحة لمدة يومين لتقييم صحتها العقلية بعد أن أصبحت هستيرية ورفضت ترك طفليها إلى زوجها السابق "كيفين فيدرلاين".

كاثرين زيتا جونز

في أبريل من عام 2011، كانت الممثلة البريطانية كاثرين زيتا جونز، تعاني من سرطان الحنجرة في المرحلة الرابعة، وقررت دخول مصحة نفسية لما تعانيه من ضغوط، وتم تشخيص حالتها بأنها ثنائية القطب.

كاني ويست

بعد عدة تغريدات غريبة على تويتر وانهيارات عصبية أمام العامة، دخل مغني الراب كاني ويست مستشفى نفسي في نوفمبر 2016، وبعد تقييمه في المركز الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا، وجد الأطباء أنه خلط بين أدويته الخاصة باضطراب ثنائية القطب.

جيم كاري

نُقل الكوميديان الأمريكي إلى المستشفى النفسي في سن مبكر بعد أن حاول تحطيم رأسه في الجدار، وهو يبلغ من العمر 16 عامًا، إثر المعاناة من مشاكل أسرية.

جان كلود فان دام

عقب الوصول لمستوى عال من الشهرة في فيلمه "الموت المفاجئ"، أصبح فان دام مدمنًا على المخدرات في عام 1996، ودخل مصحة نفسية لتلقي العلاج بعد الوصول لمرحلة الانتحار.

أماندا بينز

في عام 2014، دخلت الممثلة الأمريكية مصحة نفسية في ولاية كاليفورنيا لمدة 72 ساعة، بعد أن تعرضت لنوبة جنون حادة وحاولت حرق نفسها بالبنزين، كما اُكتشف اصابتها بانفصام الشخصية.

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