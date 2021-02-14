نجوم عازبون ليلة الفلنتاين.. وكيم ستفتقد الهدايا الفاخرة!

يحتفل العالم اليوم الموافق 14 فبراير بعيد الحب، ومن الجميل عيش هذه اللحظات برفقة من شريك حياتك، إلَّا أن بعض المشاهير يبدو أنهم سيحتفلون لوحدهم فخورين بعزوبيتهم.

وهنا نعرض قائمة المشاهير العُزاب:

براد بيت

منذ انفصاله عن زوجته الممثلة الأمريكية "أنجلينا جولي"ـ قضى النجم العالمي سنواته الأخيرة وحيدًا وعازبًا، رغم ترد شائعات بشأن علاقته بعارضة الأزياء الألمانية "نيكول بوترالسكي".

كيم كاردشيان

نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" حاليًا في طور انفصالها عن زوجها مغني الراب "كانييه ويست"، الذي كان دائمًا ما يفاجئها بأجمل الهدايا وأكثرها تميزًا ابتداءً بقاعة مليئة بالورود وعازفي الكمان انتهاءً بسيارة فاخرة بمئات آلاف الدولارات.

أديل

حصلت المغنية البريطانية "أديل" أخيرًا على طلاقها رسميًا من زوجها السابق "سيمون كونكي"، ورغم أن هناك شائعات تفيد وجود علاقة تجمعها بمغني الراب "سكيبتا"، لكن لا شيء رسمي بينهما، ما يعني انضمامها لقائمة العزاب.

ميندي كالينغ

تعتبر الممثلة الأمريكية "ميندي كالينغ" من مناهضي فكرة الزواج، حتى أن لديها طفلين من دون شريك، فهي تحب فكرة الحرية.

ريبيل ويلسون

كان عام 2020 نقطة تحوُّل بالنسبة للممثلة الأمريكية "ريبيل ويلسون" فقد خسرت أكثر من 30 كيلو غرامًا من وزنها كما حصلت على حبيب ملياردير يدعى "جاكوب بوش"، إلَّا أنها انفصلت عنه في بداية شهر فبراير 2021، فقد أعلنت انفصالها بصورة شاركتها من مباراة "سوبر بول".

هنري كافيل

يعتبر الممثل البريطاني من أكثر مشاهير هوليوود وسامةً وجاذبية، كما أنه يتمتع بروح فكاهية ومثقف ولبق، فمن الصعب التصديق أن سهم الحب لم يخترق عضلاته القوية.

بن أفليك

كانت علاقة الممثل الأمريكي "بن أفليك" وحبيبته "آنا دي آرمس" غاية في الرومانسية والانسجام، لكنهما فاجآ الجميع بخبر انفصالهم؛ حيث أشير أن قرار ابتعادهما كان بسبب أطفال "أفليك" من زوجته السابقة "جينيفر غارنر"، ما يعني أنه يقضي أجواءً كوميدية رومانسية برفقة الأطفال.

ديمي لوفاتو

أعلنت الممثلة الأمريكية "ديمي لوفاتو" نبأ خطوبتها من "ماكس اهريش" في صيف العام الماضي، لكن بعد شهرين أعلنت انفصالها عنه، ما يعني أنها عزباء في عيد الحب.

برادلي كوبر

انفصل الممثل الأمريكي عن حبيبته عارضة الأزياء الأمريكية "آريانا شايك" قبل عدة سنوات، ورغم أنه يعتبر من الشخصيات القليلة التي تعيش دون حب، لكن يبدو أن لا حب يلوح في الآفاق في هذا اليوم بالتحديد.

تشارليز ثيرون

منذ علاقتها المضطربة بالممثل العالمي "سن بين"، لم تدخل الممثلة الإفريقية في أي علاقة جدية، حتى أنها صرحت في لقاء لموقع "انترتينمت تونايت" عام 2019: "أنا متاحة بشكل مفاجئ."