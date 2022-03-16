نجوم عالميون لقوا حتفهم خلال الحرب الأوكرانية مع روسيا.. منهم مخرج أمريكي مشهور

أفادت وسائل الاعلام الأوكرانية عن مقتل العديد من النجوم الاعلاميون سواء في عالم الفن والتمثيل أو في عالم الرياضة خلال الحرب الأوكرانية الروسية.

وإليك قائمة بأبرز النجوم الذين لقوا مصرعهم وماتوا خلال القصف الروسي للعاصمة الأوكرانية:

1- المخرج الأمريكي برنت رينو

أعلنت وسائل الاعلام العالمية عن وفاة المخرج والصحفي الأمريكي المشهور "برنت رينو" وذلك خلال القصف الروسي على عاصمة أوكرانيا "كييف".

واصيب برنت رينو في رقبته خلال عمله يوم الأحد الماضي، حيث كان يجمع المعلومات اللازمة من اجل تقرير عن اللاجئين عندما كان عند نقطة تفتيش خارج العاصمة حيث تعرّضت المنطقة لقصف روسي كثيف.

2- النجم الأوكراني باشا لي

لقى النجم الأوكراني "باشا لي" حتفه وذلك من خلال قصف روسي عنيف على العاصمة الأوكرانية حيث توفي النجم الأوكراني بعد انضمامه إلى قوات الدفاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وذلك للدفاع عن بلاده.

3- وفاة لاعبي كرة القدم فيتالي سابيلو ودميترو مارتينينكو

كان لاعبي كرة القدم الأوكرانيين فيتالي ودميترو أول ضحايا كرة القدم في اوكرانيا جرّاء القصف الروسي، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن وفاتهم وهم يدافعون عن بلادهم.

وكان فيتالي حارس المرمى قد توفي بعد انضمامه للجيش الأوكراني بينما كان يدافع عن عاصمة بلاده كييف، في حين أن دميترو أصيب عند قصف المبنى السكني الذي يسكن فيه بالقنابل الروسية.