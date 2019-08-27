نجوم في انتظار قبلة شون مينديز وكاميلا كابيو في حفل MTV.. وفيديو طريف لصراخ صوفي تيرنر!

لم يكن معجبو الثنائي "شون مينديز" و"كاميلا كابيو" الوحيدين ممن خاب أملخك لعدم تبادلهما القُبل على خشبة مسرح حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2019، الذي أُقيم يوم أمس الإثنين في قاعة Prufential Center.

صعد النجم الكندي "شون مينديز" وحبيبته المغنية الكوبية "كاميلا كابيو" على خشبة المسرح لأداء أغنيتهما Senorita بطريقة حميمية استوحيت من أحداث الفيديو كليب، وسلِّطت عدسات الكاميرات على رودو فعل أصدقائهما من النجوم المشهورين من بينهم: مغنية البوب الأمريكية "تايلور سويفت"، والمغنيان الأمريكيان "جو ونيك جوناس"، بالإضافة إلى الممثلة البريطانية "صوفي تيرنر"، والمغنية الشهيرة "بيبي ريتشا".

Joe Jonas, Sophie Turner, and Bebe Rexha’s reaction to the end of the Señorita performance is priceless LMAO #VMAs pic.twitter.com/Q4CbylZTAP — Shawn Mendes Updates (@TrackingSM) August 27, 2019

في إحدى الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر "بيبي ريكسا" تصرخ عاليًا "قبلة، قبلو"، بينما تقفز على قدميها من شدة الحماسة، لكنها في النهاية تضع يديها على رأسها في حالة صدمة بعدما رفض الثنائي تقبيل بعضهما.

من جهة أخرى، تظهر "تيرنر" تلوَّح بذراعي "جو" و"نيطك" ذهابًا وإيابًا في الجو من الإثارة، بينما تهتف للنجمين، وحينما اختتما أغنيتهما، نشاهد الثلاثي يرفعون أذرعهم عاليًا في الهواء شاعرين بخيبة أمل. بينما نلاحظ أن "تايلور" شعرت بالحرارة، فنراها تحرك يدها أمام وجهها.

يجدر الإشارة إلى أن "كاميلا كابيو"،البالغة من العمر 22 عامًا، أشعلت تكهنات وجود علاقة تجمعها بـ"شون ميندز"، بعد تعاونهما الأخير في الأغنية المصورة "Senorita" التي تضمنت لقطات مُثيرة وحميمة جمعتهما معًا، ما دفع الكثيرين للاعتقاد بأنهما يعيشان قصة حب، وأن علاقتهما تعدَّت حدود الصداقة.

كما شوهد الثنائي في الآونة الأخيرة يتبادلان القبل بشغف في أماكن عامة، وظهرا متشابكا الأيدي في العديد من النزهات التي تشاركاها في الفترة الماضي.