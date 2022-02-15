نسليهان أتاغول وقادير دوغلو بوضعيات حميمية بمناسبة عيد الحب

شاركت النجمة التركية "نسليهان أتاغول" مجموعة من الصور الرومانسية عبر حسابها الخاص على "انستغرام" برفقة زوجها النجم "قادير دوغلو.

نسليهان أتاغول ووضعيات حميمية مع زوجها قادير دوغلو

نشرت النجمة التركية "نسليهان أتاغول" سلسلة من الصور الرومانسية والمثيرة التي ظهرت فيها بوضعيات حميمية مع زوجها النجم التركي "قادير دوغلو" بمناسبة عيد الحب الذي صادف يوم أمس الاثنين الـ 14 من فبراير

وظهرت نسليهان وهي تقبّل زوجها قادير بشكل حميمي بينما كانت تحتضنه بطريقة مثيرة ورومانسية.

نسليهان اتاغول تتجّه إلى عالم البزنس

أعلنت أحد المصادر الاخبارية بان النجمة التركية "نسليهان اتاغول" تستعدّ لإطلاق العلامة التجارية الخاصة بها بالعطور، حيث انها تتدرّب في احد المصانع من أجل انتاج العطور.

وعلى خطى العديد من النجوم قررت النجمة ان تتجه إلى عالم الأعمال والموضة والمكياج حيث تفكّر بان يكون عطرها خالي من الكحول.

يُشار إلى أن الفنانة التركية عانت منذ مدة من وعكة صحية اضطرت بسببها للانسحاب من مسلسل ابنة السفير بعد أن طلب منها الاطباء التزام الراحة، وحلت حينها الفنانة التركية توبا بويكستون وقدمت في العمل شخصية جديدة تختلف عن الشخصية التي قدمتها نسليهان في المسلسل