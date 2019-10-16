نيكول كيدمان وتشارليز ثيرون الشقراوات الساحرات في فيلم Bombshell

تستعد النجمتان "نيكول كيدمان" و "تشارليز ثيرون" لإصدار الفيلم الكبير Bombshell حيث يدور حول فضائح سوء السلوك الجنسي المحيطة برئيس شركة فوكس نيوز "روجر آيلز".

وفي لقطات ترويجية للفيلم الذي صدر أمس الثلاثاء ظهرت نيكول كيدمان وهي ترتدي فستان فوشي مزيّن بياقة مفتوحة جهة الصدر وأكمام طويلة، وتضع شعراً مستعار قصير أشقر، وتلعب دور غريتشن كارلسون.

أما تشارليز ثيرون التي تلعب دور ميغين كيلي فظهرت بفستان أزرق ضيّق بأكمام متوسطة الطول بينما كانت تحمل هاتفها المحمول، واعتمدت الشعر الأشقر القصير المسرّح جانباً مع أقراط هوب دائرية صغيرة.

وظهرت غريتشن في الفيديو وهي تتعرض للمضايقات من قبل زملائها المراسلين قبل قرائتها رسالة مكتوبة بخط اليد من الموظفين والرئيس نفسه بالشركة، وهنا تبدأ غريتشين سراً معركتها ضد آيلز وشركاؤه.

أما ميغين فيكون تجد نفسها في قلب القصة عندما يلقي الرئيس ملاحظات مهينة ضدها.

والقصة الحقيقية كانت عام 2006 عندما تركت مذيعة قناة فوكس نيوز كارلسون العمل بهدوء بعد 11 عاماً من العمل لديهم عند انتهاء عقدها، وعقب بضعة أسابيع رفعت كارلسون دعوى قضائية ضد آيلز مدّعية أنها تركت العمل بعد رفضها عرض جنسي واشتكت من مضايقات في مكان العمل.

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