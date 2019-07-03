نيكي ميناج ونجوم آخرون في مهرجان جدة العالمي.. إليك التاريخ

تستمر المملكة العربية السعودية في استقطاب أشهر النجوم والنجمات العالميات؛ لإقامة حفلات غنائية رفيعة المستوى بالتعاون مع مدن المملكة وحكومات الخليج العربي.

من المقرر أن تشارك مغنية الراب الأمريكية "نيكي ميناج"، والموسيقي "ستيف أوكي"، والمغني "ليام باين" في مهرجان جدة العالمي، الذي سيستضيفة فريق سفراء نادي إم تي في "ريواير آند فارسكي".

نشر الحساب الرسمي للمهرجان تحت اسم "موسم جدة" منشور عبر موقع "تويتر" لإعلان مشاركة "نيكي ميناج" في المهرجان تحت رعاية قناة MTV الأمريكية للموسيقى، حيث يشار أن حفل النجمة سيقام بتاريخ 18 يوليو الجاري، أما المكان المقرر في ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تؤدي فيها "ميناج" عروضًا غنائية في دولة خليجية، حيث غنَّت في دبي عامي 2012 و2016.

تعتبر "ميناج" من أشهر النجمات العالميات، كما يتخطى عدد متابعيها عبر موقع "إنستغرام" الـ130 مليون متابع، كما حصدت على عدد لا يحصى من الجوائز العالمة، لذا تواجدها في جدة سيجذب انتباه العديدين حول العالم، وسيمنح صورة إيجابية عن السعودية على خلاف الصورة النمطية المأخوذة.