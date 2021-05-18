نيك جوناس مصاب في كتفه.. والغموض يحوم حول الحادث الذي أدّى لإصابة!

كسر النجم "نيك جوناس" صمته حول تعرّضه لإصابة بالغة أثناء تصويره لمشروعه السري الجديد، حيث اكّد أنه كسر أحد أضلعه وعانى من كدمات اخرى.

ونُقل نيك ليلة السبت إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف وذلك لتلقي العلاج المناسب، حيث كشف تعرّضه لكسر في كتفه بعد سقوطه من على الدراجة أثناء التصوير.

ولحسن الحظ كان النجم بصحة جيدة بما يكفي لاستئناف وظيفته كحكم في البرنامج الغنائي The Voice، وبدا طبيعياً في التصوير بالرغم من معاناته من بعض الكدمات.

وصرّح نيك بقوله: "أردت فقط المضي قدماً وأقول ذلك في حال رأيتموني لم أكن متحمساً جسدياً كما هو الحال عادة"، وأضاف: "إن الإصابة تجعلني أتألم إذا ضحكت لذلك طلبت من بليك شيلتون ألا يجعلني أضحك".

ولم يتم الكشف عن ماهو المشروع الذي كان يعمل عليه نيك ولكن التقارير أفادت أنه وأشقّائه المشهورين سيصورون عرضاً تنافسياً لـ NBC.

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