  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. نيك جوناس مصاب في كتفه.. والغموض يحوم حول الحادث الذي أدّى لإصابة!

نيك جوناس مصاب في كتفه.. والغموض يحوم حول الحادث الذي أدّى لإصابة!

منشور 18 أيّار / مايو 2021 - 06:40
نيك جوناس
نيك جوناس

كسر النجم "نيك جوناس" صمته حول تعرّضه لإصابة بالغة أثناء تصويره لمشروعه السري الجديد، حيث اكّد أنه كسر أحد أضلعه وعانى من كدمات اخرى.

اقرأ ايضاًبريانكا شوبرا ونيك جوناس يحتفلان بالهولي.. ووالدا الأخير ملطخان بالألوانبريانكا شوبرا ونيك جوناس يحتفلان بالهولي.. ووالدا الأخير ملطخان بالألوان

ونُقل نيك ليلة السبت إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف وذلك لتلقي العلاج المناسب، حيث كشف تعرّضه لكسر في كتفه بعد سقوطه من على الدراجة أثناء التصوير.

نيك جوناس

ولحسن الحظ كان النجم بصحة جيدة بما يكفي لاستئناف وظيفته كحكم في البرنامج الغنائي The Voice، وبدا طبيعياً في التصوير بالرغم من معاناته من بعض الكدمات.

اقرأ ايضاًبريانكا شوبرا ونيك جوناس يحتفلان بالهولي.. ووالدا الأخير ملطخان بالألواننيك جوناس يتحدث عن لقائه الأول بحماته.. دخول مفاجئ دون سابق إنذار!

وصرّح نيك بقوله: "أردت فقط المضي قدماً وأقول ذلك في حال رأيتموني لم أكن متحمساً جسدياً كما هو الحال عادة"، وأضاف: "إن الإصابة تجعلني أتألم إذا ضحكت لذلك طلبت من بليك شيلتون ألا يجعلني أضحك".

ولم يتم الكشف عن ماهو المشروع الذي كان يعمل عليه نيك ولكن التقارير أفادت أنه وأشقّائه المشهورين سيصورون عرضاً تنافسياً لـ NBC.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

كلمات دالة:نيك جوناسأخبار المشاهيرأعمال المشاهيرتصريحات المشاهير

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...