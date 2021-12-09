نيك كانون يفجع بوفاة طفله الصغير.. "لقد كان دائماً يبتسم"

أعلن النجم الكوميدي نيك كانون وفاة طفله الصغير"زين" البالغ من العمر خمسة أشهر بعد معاناته من ورم في الدماغ منذ ولادته قبل خمسة أشهر.

كلمات نيك كانون المؤثرة والحزينة لوفاة طفله

أعلن نيك وفاة طفله فقال: "إنه الأكثر محبة وكان دائماً يبتسم ولديه أجمل روح"، وبدأ نيك بالبكاء وأكمل حديثه: "لم نتمكن من رؤية شروق الشمس بل تمكنا من رؤية غروب الشمس".

وأضاف: "واحتضنت ابني للمرة الأخيرة وكان لا يزال جميل، انت لا تعرف ما يمر به أحد فاحضن عائلتك وأخبرهم أنك تحبهم".

مرض طفل نيك كانون الصغير

ولد الطفل الصغير في يونيو حيث تم إخبار والده ووالدته بان ابنهما يعاني من تراكم السوائل في الدماغ وكانا يتأملان الأفضل له، لكن بدأ الورم ينمو بطريقة سريعة للغاية، وأخذت الأمور منعطف نحو الأسوأ في عيد الشكر ثم توفي.

كلمات الدعم لنيك كانون

تلقّى نيك رسائل الدعم من كافة المتابعين والمعجبين، وبعد خطابه المؤثرة قوبل بالهتافات من المعجبين الذين كانوا يشاهدونه في الأستوديو.