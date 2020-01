عراك بالحقائب بين نيك وجو جوناس.. ما علاقة آل كارداشيان بهذا؟

على ما يبدو ان أشقاء جونز هم من اكبر المعجبين بمسلسل التلفزيون الواقعي Keeping Up With The Kardashian.

فشارك النجم جو جوناس البالغ من العمر 30 عاماً مقطع فيديو قصير عبر حسابه الخاص على انستغرام من مساء يوم أمس الاثنين برفقة شقيقه الأصغر نيك والذي يبلغ من العمر 27 عاماً يعيدون فيه تمثيل مشهد قتال بين فتيات كارداشيان من الموسم الثاني.

ويظهر في الفيديو جو في دور كيم كارداشيان وهو يضرب نيك والذي قام بدور كلوي كارداشيان بحقيبة اليد، فيندفع نيك من المكان الذي يجلس فيه ويصرخ لا تكن وقحاً وهو ممسك بحقيبة اليد.

إلا أن الصوت في مقطع الفيديو ليس صوت نيك وجو وإنما يغطي الفيديو الصوت الحقيقي لكيم وكلوي كارداشيان في المشهد، ويزامن نيك شفاهه مع الصوت وهو يقول: "هل أنت تمزح معي؟ قف!"، وفي هذه الأثناء يواصل جو التلويح بالحقيبة ويخبره بأن لا يكون وقحاً.

ويظهر كيفن جونز بشكل مفاجىء في نهاية شريط الفيديو القصير عندما يمشي أمام الكاميرا وقد يشير إلى دور روب كارداشيان في المشهد الأصلي.

ويبدو أن جو ونيك قد حصلا على إعجاب آل كارداشيان حيث علّقت كلوي بضحكة طويلة بينما قامت كيم بإعادة نشر الفيديو وكتبت: "يا إلهي أحبكم يا رفاق".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: