هاري وميغان تزوجا سرًا قبل حفل زفافهما الملكي.. ما رأيناه مجرد مسرحية للعالم!

لم ننسى بعد مراسم زفاف ميغان ماركل والأمير هاري الخيالية، ابتداءً من حفل زفافها الأنيق انتهاءً بدخولها ممشى الكنيسة إلى جانب الأمير تشارلز، إلَّا أن ذلك لم يكن إلَّا مسرحية مخصصة للعالم فحسب.

كشفت ميغان ماركل في مقابلتها مع مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري أنها وهاري عقدا قرانهما في حفل زفاف سري قبل ثلاثة أيام من حفل زفافها الملكي الذي شاهده الملايين بترقب، حيث أقاما حفلًا خاصًا في الفناء الخلفي بحضوررئيس أساقفة كانتريري جاستن ويلبي ودون تواجد أفراد العائلة، وأكَّدت أن شهادة زواجها المعلقة في منزلها تدل على تاريخ زواجها الفعلي.

أوضحت ماركل أنها رغبت في أن يكون زواجها بهاري مخصصًا لهما فحسب، أما الزواج الملكي كان للعالم والعائلة فحسب.، قالت: "اتصلنا برئيس الأساقفة وقلنا له" انظر هذا المشهد للعالم ولكننا نريد اتحادنا بيننا".

وكشف الزوجان أنهما تبادلا عهودهما الشخصية خلال حفلهما الخاص في الفناء الخلفي لمنزلهما في نوتنغهام كوتيج، وهناك صورًا للحفل معلَّقة في غرفة نومهم في قصر مونتيسيتو الذي تبلغ تكلفته 14.5 مليون دولار.

ووصفت ميغان مشاعرها يوم زفافها الملكي: "لقد كانت تجربة خارج الجسد لكنا كنا واعين لما يحصل، كلانا شعر أن ذلك اليوم لم يكن مخصصا لنا، بل حُضِّرَ للعالم".