هاري وميغان ينشران بطاقة معايدة برفقة طفلهم.. ويتجاهلان توسلات العائلة المالكة

تحاول العائلة المالكة البريطانية حث دواقي ساسكس "ميغان ماركل" والامير "هاري" في العودة إلى المملكة المتحدة لقضاء عيد الميلاد برفقتهم، ويأتي ذلك بعد تواجد الأمير فيليب في المشفى لليلة الرابعة.

تغيَّبت "ميغان ماركل" و"هاري" عن حفل الغذاء الذي أقامته الملكة قبل عيد عالميلاد في قصر باكنغهام، كما لم يتواجدا في اجتماع العائلة المالكة التقليدي بمزرعة ساندرينجهام ليلة عيد الميلاد؛ إذ توجها برفقة ابنهما "آرتشي" ذي ثمانية شهور إلى كندا الشهر الماضي.







ووفقًا لما نقلته صحيفة "ذا صن"، تُصر العائلة المالكة على عودة الثنائي وإنهاء زيارتهما التي استمرت ستة أسابيع، حيث الجميع يشعر بالإنزعاج والصدمة لفعلتهما، فمن المحتمل أن يكون آخر عيد ميلاد قد يقضياه برفقة الملكة إليزابيث والأمير فيليب نظرًا لعمرهما الكبير وحالتهما الصحية المضطربة.

وأكدوا أن لديهما الحق في بعض الخصوصية، لكن ستة أسابيع تكفي لذلك، فمن الجميل أن يحظى طفلهما ببعض الصور العائلية والذكريات اللطفية برفقة أبناء عمومته وأفراد العائلة المالكة.

ويأتي مُطالبات العائلة المالكة عقب نشر الثنائي الملكي بطاقة معايدة عائلية باللونين الأسود والأبيض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهران جالسين أمام شجرة عيد الميلاد، بينما آرتشي يحبو بالقرب من الكاميرا.

وفي وقت سابق، تم المطالبة بتجريد هاري وميغان من لقبيهما دوقي ساسكس وذلك بعد أن وقّع الالآف على عريضة.

ويزعم الالتماس بأنه لا يجب على سكان ساسكس الإشارة إلى الزوجين الملكيين بوصفهما دوقا ساسكس لأن الألقاب غير ديمقراطية تماماً وهي رمز للاضطهاد من قبل نخبة الأثرياء.