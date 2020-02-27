هاري يرفض تلقيبه بأمير في حدث Travalyr.. شاهد الفيديو

توجَّه دوق ساسكس لحضور المؤتمر السياحي Travalyst المنعقد في العاصمة الأسكتلندية أدنبرة، وطلب من الجميع مناداته باسمه فقط دون استخدام ألقاب إضافية مثل "أمير"، باعتباره أصبح عضو غير فعال في العائلة المالكة البريطانية، حيث يعتبر الحدث آخر الالتزامات الملكية قبل بدء فصل جديد بعيدًا عن العائلة المالكة البريطانية.

وقدَّمت مضيفة الحدث، "عائشة هزاريكا"، "هاري" على خشبة المسرح لإلقاء خطابه بشأن مبادرة السفر المستدامة Travalyst، وقالت: "لقد أوضح أن ندعوه جميعًا بهاري فحسب، لذلك سيداتي وسادتي، يرجى تقديم ترحيب كبير اسكتلندي دافئ إلى هاري. "

ثم سار الأمير على خشبة المسرح، وعانق هزاريكا وبدأ في القراءة من الملاحظات المعدة حول مبادرة سفره.

لا يزال يُسمح لهاري باستخدام ألقابه الملكية - سيدي أو صاحب السمو الملكي - لبضعة أسابيع أخرى، لكنه وافق على التخلي عنها لحين انعزاله نهائيًا عن العائلة المالكة في 31 مارس.

يذكر أن "هاري" عاد مؤخرًا إلى لندن للقيام بواجباته العامة النهائية قبل التاريخ السابق، ومن المتوقع أن تنضم إليه زوجته "ميغان" في الأيام المقبلة.

إلى جانب حدث أدنبرة، على دوق ودوقة ساسكس إجراء زيارة لحدث خيري سنوي سيقام في قاعة ألبرت الملكية في لندن وحضور جوائز صندوق إنديفور للاحتفال بإنجازات الجنود المحاربين والجرحى المصابين.

سيشارك هاري أيضًا في جلسة تسجيل مع النجم "جون بون جوفي"، الذي يعيد تسجيل أغنيته " Unbroken" مع جوقة Invictus Games في 28 فبراير.

بالإضافة إلى ألقابهما الملكية، وافق "هاري" و"ميغان" التخلي عن اسم علامتهما التجارية "رويال ساسكس"، ونشرا بيان يحوي رسالة خفية معارضة، وقالا: "ليس هناك أي اختصاص من قبل الملكية أو مكتب مجلس الوزراء بشأن استخدام كلمة" رويال "في الخارج، لكن رغم ذلك وافقا على التوقف عن استخدام المصطلح."

ويشار أن الزوج الملكي سيقسمان وقتهما بين أمريكا السمالية والمملكة المتحدة مع بداية الربيع.