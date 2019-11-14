هاري ينشر صورة لم تعرض من قبل بمناسبة عيد ميلاد والده الـ71!

عايد الأمير "هاري" والده الأمير "تشارلز" بمناسبة عيد ميلاده الـ71 عبر نشر صورة لم تعرض من قبل تجمعه بطفله "آرتشي" ووالده عبر حسابه على موقع "إنستغرام".

شارك "هاري" صورة باالأبيض والأسود التقطت بعدسة المصور العالمي "كريس أليرتون" يوم تعميد "آرتشي" عبر الحساب الرسمي الخاص به وبـ"ميغان"، في الصورة يحمل طفله الرضيع بين يديه بكل حب، بينما الأمير "تشارلز" ينظر إلى حفيده بعطف وفخر.

وأرفق "هاري" الصورة بتعليق، جاء فيها: "عيد ميلاد سعيد لصاحب الجلالة الأمير ويلز- سيدي، والدي، وجد طفلي."

من جهة أخرى، نشر الحساب الرسمي لدوقي كامبريدج مجموعة صور لطيفة من أجل معايدة الأمير "تشارلز"، في إحدى الصور تظهر "ميغان" تحمل طفلها الأمير "لويس" بينما "تشارلز" يداعب يديه الصغيرتين، وفي صورة أخرى يتوسط "تشارلز" ابنيه "هاري" و"ويليام".

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من انتشار تقارير تُفيد رغبة "هاري" ودوقة ساسكس "ميغان ماركل" في قضاء عيد الكريسماس برفقة طفلهما بعيدًا عن العائلة المالكة والملكة إليزابيث، حيث قررا الاحتفال في منزلهما بالريفي، ويُقال أن "دوريا"، والدة "ميغان"، ستتواجد برفقتهم.