هاكر سعودي يخترق حساب BTS وينشر مقاطع مضحكة.. "لعيونكم متابعين"

تعرَّض الحساب الرسمي للفرقة الكورية BTS عبر تطبيق TikTok إلى الاختراق، ويبدو أن المشتبه به شخص عربي يعتقد أن جنسيته سعودي.

قبل عملية اختراق الحساب الذي يصل عدد متابعيه إلى أكثر من 29.9 مليون متابع، كان عدد الأشخاص الذين تتابعهم الفرقة صفرًا، لكن بعد العملية نشاهد شخصين تم متابعتهما ويبدو أنهما شخصان عربيان حيث أن إحدى الحسابات كانت باسم 3mk_mosab .

من بعدها، عمل المخترق على تغيير اسم الفرقة إلى اسم فريق التهكير وهو "Team Alpha"، كما عملوا على تغير خانة التعريف إلى اسم إحدى الحسابات "@o2m".

ونشر المخترق مقطع فيديو بعنوان قريبًا سجل بأجواء مُخيفة بينما توضع مطرقة على لوحة مفاتيح آلة الأورغ ويد تعزف بعض النغمات، كما شارك مقطع فيديو مضحك.

وكشف المخترق عن هويته عبر حسابهما الرسمي على موقع "إنستغرام" ، حيث نشرا منشور كتبا فيه "نحن نمتلك تيك توك الآن".

في وقت لاحق كشف المخترق عن نواياه الحقيقية لهذه العملية، فكتب: "يا رفاق لا تسألونني عما أفعله الآن، فقط أريد أن أحظى ببعض المرح".







