هالزي تكشف ندوب بطانة الرحم بصورة حميمية.. وتنشر الصورة الأولى لجنينيها

كشفت المغنية الأمريكية "هالزي" عن ندوب بطانة الرحم المهاجرة، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلانها المفاجئ عن حملها بمولودها الأول من حبيبها الكاتب والمنتج "أليف أيدين".

شاركت صاحبة أغنية Without Me، البالغة من العمر 26 عامًا، صورة لبطنها المكوَّر مُرتديةً ملابسها الداخلية، ورسمت سهامًا تشير إلى ندوب بطنها البارزة أسفل بطنها، وكتبت: "هذه الندوب التي أوصلتني إلى هذا الملاك".

وأرفقت الصورة بهاشتاغ " EndoWarrior" أي "بطانة الرحم" في إشارة إلى معاناتها مع الاضطراب الذي ينمو فيه نسيج مشابه للأنسجة التي تبطن عادة داخل الرحم.

كما نشرت "هالزي" صورة بالموجات الفوق صوتية لجنينها.

وفي وقت سابق، كشفت "هالزي" وزوجها على وشوم متطابقة بكلمة Seeds في يونيو الماضي.

ويجدر الإشارة إلى أن الفنانة شُخضت بإصابتها بالانتباذ البطاني الرحمي عام 2016، وخضعت لعمليات جراحية مرعبة ومتعددة لعلاجها عام 2017.

بالإضافة إلى صحتها الإنجابية، كانت "هالزي" صريحة أيضًا بشأن تعرضها للإجهاض في عام 2015 أثناء عرض غنائي.

ويذكر أن بطانة الرحم هي حالة مرضية تحدث نتيجة النمو غير الطبيعي لأنسجة مشابهة لتلك المكوًنة لبطانة الرحم الداخلية ولكن خارج الرحم. وعادة تتشكل هذه الأنسجة مكونة ما يعرف باسم النسيج الندبي داخل منطقة الحوض إما في المبيضين، أو قناتي فالوب، أو على الجدار الخارجي للرحم، وقد تصل هذه الأنسجة إلى الأمعاء، أو المثانة، أو جدار البطن والسرة وفي حالات نادرة تتشكل في الحجاب الحاجز والرئتين.

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