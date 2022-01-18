هاندا دوغان ديمير تؤكد علاقتها بأونور تونا.. والجمهور ينتقدون ارتباطه بـ "خائنة"

أثارت النجمة التركية "هاندة دوغان ديمير" جدلاً كبيراً حول وجود علاقة رومانسية تجمعها مع النجم "أونور تونا" وذلك بعد وجود عدة مؤشرات تدل على ذلك.

هاندة دوغان ديمير تؤكد علاقتها بأونور

التقطت الصحافة التركية النجمة "هاندة دوغان ديمير" وهي خارجة من العمل بينما كانت مرهقة بسبب ساعات العمل الطويلة، وسأل الصحفيون في البداية عن حال هاندة ووضعها في العمل.

وتطرّق أحد الصحفيين إلى سؤال هاندة حول علاقتها بأونور حيث قال لها: "سنسألك بعلاقتك الرومانسية الجديدة أنت وأونور"، لتبتسم هاندة وتشكره على ذلك.

ولكن عند سؤالها حول تفاصيل العلاقة وبداية تعارفهما على بعضهما البعض لم تجب على الأسئلة بل اكتفت بالقول أنها متعبة وركبت سيارتها وانطلقت.

ردة فعل المعجبين حول علاقة هاندة و أونور

أشاد بعض المتابعين حول علاقة الثنائي التركي ببعضهم وعبّروا عن سعادتهم، بينما انتقد البعض الآخر أونور حول دخوله بعلاقة مع هاندة بعدما انفصلت عن حبيبها السابق ميرت فرات بسبب خيانتها له.

هاندة تنفصل عن ميرت فرات بسبب الخيانة

أعلن النجم ميرت فرات عن انفصاله عن النجمة هاندة خلال وقت سابق وذلك بعد ان نشرت الصحف التركية صورة لهاندة وهي تقبّل النجم يغيت أوزشانار في ملهى ليلي، بينما نفت هاندة هذا الشيء وأكّدت أن هذه الصورة هي مأخوذة من مشهد درامي من فيلم " فريق الضائعين".