هايدي كلوم تؤمن على ساقيها بمبلغ خيالي

كشفت عارضة الأزياء العالمية الشهيرة "هايدي كلوم" عن قيامها بالتأمين على ساقيها وذلك خلال ظهورها في برنامج The Ellen Show الشهير

مبلغ خيالي مقابل التأمين على ساق هايدي كلوم

أوضحت عارضة الأزياء بأنها دفعت ما يقارب الـ 2 مليون دولار لشركة التأمين من اجل التأمين على ساقيها واوضحت أنها دفعت أكبر لساق دون الاخرى

وكشف عارضة الأزياء العالمية بأن السبب وراء ذلك هو أنها تعرّضت لجرح في ساقها عندما كانت صغيرة مما ترك علامة واضحة عليها، حيث أنها لجأت في وقت سابق إلى اخفاء هذا الجرح من خلال استعمال مستحضرات التجميل بشكل مستمر

وخلال وقت سابق صرّحت هايدي كلوم بان احدى ساقيها مؤمنة بما يقارب مبلغ الـ 1 مليون بينما دفعت من أجل التأمين على ساقها الثانية ما يقارب مبلغ 1.2 مليون دولار امريكي، وقالت إن السبب وراء هذا التصرف حتى تبقى ساقيها جذابتين ورائعتين

وصرّحت حول هذا الموضوع: "أنا استمتع اليوم بارتداء التنانير القصيرة لأتباهى بساقي وأحب أن يكون التركيز عليهما على السجادة الحمراء".

وهايدي كلوم هي فنانة وعارضة أزياء ومقدمة برامج عالمية من مواليد شهر يونيو من عام 1973 وشاركت كلوم في لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير امريكا غوت تالنت الذي تقوم فكرته على عرض المتسابق اي موهبة يتمتع بها سواء غناء او رقص او سحر او اي موهبة مختلفة