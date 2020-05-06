هايلي بالدوين تتحدث عن انفصالها عن جاستين بيبر عام 2016.. "أفضل شيء حدث في تلك الفترة"

يستفيد النجم "جاستين بيبر" وزوجته هايلي بالدوين من الحجرالمفروض على البلاد والحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا حيث يقيمان بمنزلهما بجانب البحيرة.

وعرض الثنائي الرومانسي العرض الأول لفيلمهما الوثائقي The Biebers on WatcH عبر حسابهما الخاص على "فيسبوك" يوم الاثنين الماضي، وهو عبارةعن مسلسل يتضمن 12 حلقة.

وكان بداية المسلسل هو موضوع انفصالهما لعام 2016 والذي لم يُقال سوى القليل عنه حتى الآن، حيث أنه بعد مرور أربع سنوات تعترف هايلي بأن الانفصال هو أفضل شيء كان يمكن ان يحدث في ذلك الوقت.

وتحدثت هايلي حول الموضوع وهي تخاطب جاستين بقولها: "أعتقد أن الشيء الوحيد في ذلك الوقت الذي انفصلنا فيه أننا لم نكن على علاقة جيدة لقد كنت وحيدة بشكل أساسي ولم أرمي نفسي في هذه العلاقة فقد حاولت إشغال نفسي في شيء آخر لمحاولة النسيان".

وأشارت هايلي إلى أنها لم تبحث عن شخص ليأخذ مكانه أو يملأ فراغاً بهذه الطريقة، حيث أنها وجدت نفسها في عالم الموضة فقالت: "شعرت أنني وجدت قدمي في حياتي المهنية".

وخلال وقت سابق قبل أن يتزوج جاستين بيبر وهايلي بالدوين وخلال فترة 2015-2016 كانا يتواعدان في تلك الفترة وانفصلا بعد ذلك حيث حاول جاستين أثناء تلك الفترة إعطاء علاقته بسيلينا غوميز فرصة أخيرة.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: