هايلي بالدوين ترد على من يتهم زواجها بالفشل.. وتصرّح "هل يرىون ما لا أراه"؟!

تحدّثت عارضة الأزياء "هايلي بالدوين" حول زواجها من جاستين بيبر وذلك من خلال مقابلة لها مع مجلة فوغ الأسترالية أمس السبت.

وكانت هايلي قد تعرّضت للانتقاد من قبل المتابعين الذين أصرّوا بأن زواجهما لن يستمر وذلك بسبب تأجيل حفل الزفاف لأكثر من مرة من قبلهما بعد تعرّض جاستين لأزمة نفسية واكتئاب شديد ومحاولته الخروج منها.

وردّت هايلي على النقاد بقولها: "لا أحد من الخارج يعرف حقاً ما يجري بيننا"، وتابعت: "كان لدي المئات من التعليقات التي تؤذيني بقولهم إنه لن يذهب إلى حفل الزفاف وسوف يتم الطلاق في ذلك الوقت، ولكنني أتسائل هل يرى شخص ما شيئاً لا أراه؟".

وكشفت هايلي بأنها حظرت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي باستثناء الأشخاص الذين تتابعهم، كما أنها تحاول أن لا تهتم بما يقوله الغرباء حول ذلك لأنه يمكن أن تشك بنفسها وبعلاقتها وقالت: "الشخصان الوحيدان في هذه العلاقة هما أنا وجاستين فقط".

وظهرت هايلي على غلاف المجلة شبه عارية بينما كانت تضع عليها معطفاً ضخماً باللون الأخضر الفاقع، وتم التقاط العديد من الصور لها وهي في الحقل حيث كانت ترتدي في واحدة منها تنورة بيضاء مزينة بالكسرات مع بليزر أزرق وفي أخرى معطف أزرق من جهة واحدة.

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