هايلي بالدوين لا تفكر بالإنجاب من جاستن.. وتتبع تحديد النسل

لطالما أعرب المغني الكندي "جاستن بيبر"عن رغبته في إنجاب الأطفال وتأسيس عائلة مع زوجته عارضة الأزياء الأمريكية "هايلي بالدوين"، لكنه في لقاء له مع مقدمة البرامح الكوميدية "إيلين دي جينيريس" أشار أن مسألة الإنجاب تعود لزوجته وما يستطيع جسده تحمله.

وفي لقاء لها مع مجلة "غلامور" بنسختها البريطانية، أوضحت "هايلي بالدوين" أنها لا تفكر بإلإنجاب في أي وقت قريب، وأشارت أنها تتبع عملية تحديد النسل، قائلة: "أنا في فترة تحديد النسل الآن حيث ليس لدي دورة شهرية، لكن ما زلت أشعر بأعراض الدورة ويمكن أن يؤثر ذلك أيضًا على بشرتي".



وأضافت: ""بشرتي في الواقع أفضل بكثير في كندا حيث الهواء النقي، مقارنة بتواجدي في نيويورك أو لوس أنجلوس".

ويجدر الإشارة إلى "هايلي" و"جاستن" منعزلين في عقارهما الفاخر بكندا.

وسابقًا، كشف "جاستن" أنه يخطط الإنجاب من "هايلي"، لكنهما يودان التأكد من أنه مستعد نفسياً وذهنياً قبل أن يتخذا هذا الطريق.

ووفقاً لمصدر خاص لموقع Entertainment Tonight، فإنه أشارَ قائلًا: "تحدّث جاستن وهايلي عن الأطفال، وأن هذا الأمر يمثل أولوية بالنسبة لهما، ولكن الأهم أن يوفرا بيئة مناسبة قبل أن يحصلا عليهما، وأن يكون لديهما منزل مستقر وأن يكون جاستين في حالة نفسية جيدة".