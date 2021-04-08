هايلي بيبر تعتذر من مضيفة مطعم بعد نشر الأخيرة فيديو تصفها بسيئة السلوك!

أبدت عارضة الأزياء "هايلي بيبر" انزعاجها عندما علمت أنها لم تكن لطيفة مع مضيفة مطعم في مدينة نيويورك.

وصنّفت مستخدمة "تيك توك" عارضة الأزياء بشكل سيء خلال فيديو على التطبيق يوثّق تجربتها في خدمة المشاهير، حيث منحتها 3.5 من أصل 10 نجوم.

وزعمت المضيفة بأن "هايلي" لم تكن لطيفة معها أبدًا خلال تفاعلات معها، حيث قالت: "أنا أحبها حقًا ولكن يجب أن أعطيها 3.5 من 10 آسفة، فلقد قابلتها بضع مرات وفي كل مرة لم تكن لطيفة".

بدورها، اعتذرت "هايلي" من هذه الفتاة من خلال نشرها فيديو عبر "يوتيوب" قالت فيه: "منذ أشهر كانت هذه الفتاة نادلة في مطعم في نيويورك وكانت تقيّم مستوى لطف الناس وتفاعلهم معها".

وتابعت "هايلي" قولها: "لقد فعلت ردات فعل غير لطيفة ولم يكن لدي تجربة رائعة معها، وحتى أنني لم أكن لطيفة، وعندما شاهدت مقطع الفيديو الخاص بها شعرت بالضيق الشديد".

وأعزت "هايلي" تصرفاتها بسبب حالتها الصحيّة العقلية التي مرت بها خلال هذه الفترة من حياتها، فقالت: "أتذّكر أنني مررت بأوقات في حياتي كنت فيها حزينة لدرجة أن التعامل مع الناس كان صعبًا جدًا بالنسبة لي، بالرغم من أنني لا أتذكر مقابلتها إلا أنني ندمت على لأني تعاملت معها هكذا".

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